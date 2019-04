La Unió Musical de Torrent anima Mestalla

La Societat Unió Musical de Torrent (l'Horta Sud) va participar ahir en el partit que van disputar València CF i Real Madrid. La banda, dirigida per Frank de Vuyst, va interpretar 'Fiesta a Benidorm', 'Educandos de Benejuzar', 'Febre'r, 'l'Entrà', 'Amunt València' i la marxa 'Valencia'. L'entitat va estar representada en el superbox per Juan Benavent, president de la UMT, i per Jesús Ros, alcalde de Torrent.

La societat va ser autoritzada en 1989 com a Centre Reconegut d'Estudis Musicals. A més, organitza un curs pioner de perfeccionament instrumental que actualment es denomina FORUMT.

La Banda Simfònica Unió Musical de Torrent va ser fundada en 1973 i en aquest curt espai de temps destaquen els innombrables actes culturals, desfilades, més de 400 concerts, actuant en sales importants com la sala Mozart de Saragossa, i participant en més de 60 festivals. Com a discografia, compta en el seu haver amb l'enregistrament d'un single i dos LP's de música valenciana.

Com a efemèrides més destacades en el seu historial destaca la seua participació en el Certamen Internacional de Música de València, obtenint 6 primers premis en la Secció d'Honor i uns altres primers premis en la Secció Especial B. En 2015 aconsegueix fer història en el Certamen Internacional Vila d'Altea aconseguint la màxima puntuació fins al moment.