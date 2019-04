El Valencia CF presenta alegaciones por Parejo para que juegue ante el Rayo

El Valencia CF va a intentar contar con Parejo por todos los medios para el partido de este sábado ante el Rayo Vallecano. El club de Mestalla ha presentado alegaciones por la cartulina amarilla que vio el capitán contra el Real Madrid y que acarrea suspensión, según ha informado Deportes Cope Valencia y ha podido confirmar SUPER. El club de Mestalla ha decidido a presentar alegaciones al acta ante el Comité de Competición con la prueba de vídeo de la jugada en la que se demuestra que no hay ningún derribo pese a que Jaime Latre, árbitro del Comité Aragonés, redactó en el acta que sí le derriba.

Ese punto -el error de redacción en el acta- es precisamente lo que tiene previsto argumentar el club para intentar que la tarjeta no sume a efectos de sanción. Y es que Parejo vio la quinta amarilla del ciclo en el minuto 65' del partido después de un balón dividido, una disputa en la que va al suelo con Casemiro y el valencianista intenta frenar pero no puede por la intensidad del duelo y acaba golpeando al madridista, si bien en ningún caso es para amarilla y sobre todo: no lo derriba. El futbolista de Coslada solo se ha perdido un partido de los últimos 48, frente al Krasnodar en la vuelta de los octavos de final de la Europa League, también por acumulación de amarillas, dato que prueba por sí solo que es un hombre determinante en el engranaje del equipo. Marcelino y el Valencia CF intentan contar con él en la visita a Vallecas.