'Zasca' de un jugador del Getafe CF a Marcelino

El Getafe CF sigue 'picado' con Marcelino García desde su eliminación en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey y cualquier excusa vale para volver de nuevo sobre la polémica. El técnico del Valencia CF hablaba tras la victoria ante el Real Madrid para El Partidazo de la Cadena Cope y cuando le preguntaron por el principal rival en la pelea por la cuarta plaza respondió con diplomacia: "yo creo que todos", dijo. Pero, ¿tu crees que Getafe y Alavés al final van a notar esa diferencia que tienen respecto a los otros presupuestos?, le preguntó Juanma Castaño. La respuesta de Marcelino fue la siguiente: "No es lo mismo jugar para no perder que jugar para ganar. Cierto es que están haciendo dos extraordinarias temporadas, pero los equipos que estamos a su alrededor tenemos más potencial y experiencia".

Este jueves, en el programa local de deportes de Madrid en la propia Cadena Cope, entrevistaban al futbolista del Getafe CF Markel Bergara y le preguntaron por esas mismas palabras del técnico valencianista. ¿Estás de acuerdo Markel? "No, para nada. Yo creo que Marcelino en lugar de disfrutar de sus victorias debería centrarse en su equipo y no tirar los balones fuera. En vez de valorar lo que están haciendo tanto el Alavés como el Getafe con un presupuesto muchísimo menos que el suyo, lo que tendría que hacer es centrarse en lo suyo y no menospreciar a los demás, sino todo lo contrario, ensalzarlo".

"Creo que el mérito que tienen estos dos equipos es bastante mayor que el que tiene su equipo. Al final ellos son un equipo hecho para estar en esos puestos. Nosotros y el Alavés no estamos hechos para competir a principio de temporada en esos puestos, pero si estamos a día de hoy ahí es porque estamos haciendo las cosas muy bien sea la forma que sea", añade.

El Getafe sigue llorando antes de enfrentarse al Valencia CF

Es evidente que la relación entre Getafe y Marcelino es difícil que se enderece, le insiste el entrevistador. "Nosotros estamos siendo unos señores. Al final nosotros no nos hemos metido ni con los planteamientos de ellos, ni con la forma de juego de ellos y creo que ellos no deberían entrar en lo nuestro. Ellos ayer ganaron, deben de estar contentos y que disfruten. Nosotros tenemos que centrarnos en el Athletic y pensar solo en eso".