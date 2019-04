"Hay que ser competitivos como contra Sevilla y Madrid"

Marcelino García Toral ha repasado la actualidad antes de viajar esta tarde a Vallecas. Este sábado el Valencia tratará de cerrar frente al Rayo una semana fantástica con nueve puntos sobre nueve posibles tras haber ganado antes a Sevilla y Real Madrid. El objetivo es ser "igual de competitivos" que en esos dos partidos.

Esta es la rueda de prensa íntegra del entrenador asturiano:



-La buena noticia de poder contar con Dani Parejo

"Dani nos ofrece una solución porque es un gran jugador en un momento de forma extraordinario. Sin él, habríamos necesitado mover a un jugador de banda, que no están jugando ahí desde hace tiempo. El hecho de que le hayan quitado la amarilla nos permite instalarnos en la normalidad, por lo tanto es una muy buena noticia"

-¿Es este un buen momento para calmar la euforia tras dos victorias contra Sevilla y Real Madrid?

"Puede ser, deberíamos ser inteligentes, constantes y recordar en qué momento estamos para darnos cuenta de que no podemos permitirnos ningún error, en lo referente a no tener máximo respeto al rival, intensidad y ambición para ganar. Después de dos grandes partidos, con extraordinarios resultados ante grandes rivales, el pensar que el Rayo por su situación complicada va a ser más fácil, sería un gran error, sería estropear una semana buenísima; no nos gustaría, tenemos que ser muy humildes, respetuosos al máximo con el rival, y desde el esfuerzo, la intensidad y el ser un equipo, que supimos serlo contra el Madrid, afrontar el partido en Vallecas"

-¿Después de tres partidos en seis días es momento de cambios?

"Algún cambio sí está previsto, acabamos de entrenar sólo 48 horas después de un gran esfuerzo. Veremos la evolución física y tomaremos decisiones, perpño con tres partidos en seis días algunos cambios seguro van a haber"

-¿Cómo están Piccini y Coquelin?

"Con Piccini parecía todo bien, barajamos incluso que fuera para el duelo con el Madrid, pero hoy aparecieron unas molestias, mejor no haber tomado aquella decisión; esperamos que esté para el próximo partido si todo transcurre con normalidad. Coquelin evoluciona francamente bien, creemos que estará para el partido ante el Villarreal"

-¿Cómo lo ve y qué plan tiene con Guedes?

"Todos podemos estar un poco impacientes con Guedes, diría demasiado pendientes de su rendimiento... Si analizamos a Gonçalo como a otro, con un partido cada tres días, no iremos al global de una dinámica. Debemos ser exigentes, pero prudentes, con su rendimiento, puede tenerlo irregular porque es joven, ha tenido problemas a lo largo de la temporada, con lesiones que no son fáciles por sus características, que han provocado un rendimiento no continuado, progresivamente, irá mejorando en lo físico, vino de un periodo largo sin jugar y la lesión le puede retrasar su óptimo rendimiento o puesta de nivel"

-¿Cree que ahora los rivales por Europa ya se toman muy en serio al Valencia CF, que ha remontado de muy atrás?

"No sabría decir, los puestos europeos están muy reñidos, hasta siete equipos cerca, y cualquiera puede dar un vuelco. La igualdad es máxima, los resultados ajustados. Nosotros ahora estamos más cerca... Unos venimos de atrás, como también el Athletic o la Real... No sabemos qué puede suceder, así que debemos fijarnos en nosotros y ser competitivos como en los dos últimos partidos y estaremos más cerca de la plaza Champions"

-Hay siete apercibidos, ¿lo tiene en cuenta para confeccionar el once?

"Estamos pendientes de poner a los que creemos por esfuerzo y por ser los indicados para ganar el partido, más que a las tarjetas, eso nunca se puede prever. Irán cayendo según acciones del juego. No voy a tomar decisiones en función del número de tarjetas de los jugadores"