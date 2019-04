La renovación de Garay

"Garay está haciendo una extraordinaria temporada. Es un jugador muy importante para el Valencia CF, por su experiencia, su rendimiento, por cómo es como compañero, como profesional; es un futbolista de un nivel que el Valencia tiene que mantener". Es el reto que planteaba Marcelino García nada más acabar el partido ante el Real Madrid, en el que el central argentino se erigía en protagonista por el gran balance defensivo a lo que sumó el gol que al final significó la victoria.

¿Cómo está la situación contractual de Ezequiel Garay con el Valencia CF? El argentino firmó el último día de mercado, 31 de agosto de 2016, un contrato por cuatro temporadas, lo que quiere decir que le resta solo una más por cumplir. Las primeras conversaciones con su agente Jorge Mendes para abordar su ampliación se produjeron hace algunos meses, antes del último mercado de invierno. Por entonces, el club ya hizo la consulta a su agente para conocer la predisposición del futbolista para alargar su contrato, aunque la complicada situación en que se encontraba el equipo, muy lejos de puestos Champions, y los cambios que se iban a producir en enero aconsejaron dejarlo para más adelante.

En este tiempo, el rendimiento del jugador ha sido, como dice Marcelino, extraordinario, se puede decir que está completando una de sus mejores temporadas y eso lo convierte también en una buena oportunidad de mercado al tener solo un año más de vinculación. No es un problema para el Valencia CF en el supuesto de que se vaya a quedar con él, porque en el club saben que tanto él como su familia están perfectamente adaptados a la ciudad y su deseo es continuar. Sí lo sería en el caso de que, por cuestiones económicas, si el equipo se quedase sin Champions, tuviera que venderlo, porque su precio es inferior y la posición del Valencia a la hora de negociar más débil.

Ahora mismo no hay negociación para definir el futuro de Garay, que en el momento de cumplir su contrato actual tendrá 33 años (cumple 34 en octubre de 2020). La habrá probablemente en cuanto el club defina si va a estar o no en la Liga de Campeones la próxima temporada, lo que le permitiría mantener un coste de plantilla alto. El central quiere continuar aunque a día de hoy no está claro si el Valencia CF le ofrecerá una temporada más o la posibilidad de que sean más.

Tiene cartel y mercado, aunque ya quedó claro hace dos veranos que su salida tampoco es sencilla porque Garay no se va con el mejor postor. Entonces tuvo propuestas para jugar en la Premier League y en Italia, pero si el Valencia necesitaba vender (y finalmente no lo hizo aunque hubo negociaciones muy avanzadas) puso como condición que fuera para regresar a Rusia, donde ya había jugado en el Zenit de San Petersburgo.