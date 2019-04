Gayà: "No hemos estado a la altura, tenemos que hacer autocrítica"

José Luis Gayà siempre habla claro, incluso en los momentos difíciles. El lateral de Pedreguer ha hecho balance todavía en caliente sobre el decepcionante partido del Valencia CF ante el Rayo Vallecano, donde el conjunto de Marcelino ha dejado escapar la oportunidad de dormir en posiciones Champions después de ganar al Sevilla y al Real Madrid cayendo por 2-0 en Vallecas, un paso atrás en toda regla. Estas son sus declaraciones ante los micrófonos de BeIN Sports.

Diecisiete partidos sin perder... Hasta hoy.

Ha salido todo mal, llevábamos mucho tiempo sin perder con buenas sensaciones pero el equipo ha estado mejor en la primera parte, con tres ocasiones, a partir del gol nos ha costado más, nos han generado peligro en las contras... Ha sido un partido para olvidar pero el equipo va a seguir dándolo todo, queda mucho y vamos a seguir para estar arriba sí o sí.

El equipo tenía la oportunidad de dormir en Champions.

Sí, era una oportunidad muy buena y la hemos desaprovechado, esa es la realidad. Estamos muy tristes pero a partir de mañana a pensar en la Europa League, sigue quedando lo más importante. Era un día para haber ganado, el equipo se va jodido pero vamos a seguir peleando hasta el final y lo va a dar todo.

El Valencia CF no ha podido hacer su mejor juego.

Ya, pero este es un campo difícil, donde aprietan muchísimo, son muy fuertes... Lo sabíamos y no hemos estado a la altura del partido, tenemos que hacer autocrítica. Este equipo no se va a rendir y va a seguir intentándolo hasta el final.