Paso atrás del Valencia CF ante el Rayo Vallecano

El Valencia dio un paso atrás en su carrera hacia la Champions. El equipo de Marcelino García Toral se dejó por el camino la mayoría de las cosas que había hecho bien contra el Sevilla y el Real Madrid. Faltó pegada, porque el partido debió estar cerrado el partido 0-3 a la media hora con penalti de Dani Parejo y dos mano a mano de Ferran Torres, pero lo peligroso es que faltaron muchas cosas más. El equipo bajó sus niveles de precisión, intensidad y concentración, echó de menos a Ezequiel Garay en defensa y acusó en ataque el mal partido de Parejo, nunca llevó el control, nunca tomó buenas decisiones, todo salió mal. Pasivo, acomodado, poco ambicioso. Adiós a la racha de 17 partidos. Ganas y toque de atención serio para las últimas siete jornadas de Liga. El Valencia se creyó más bueno de lo que eso. Error. Faltó humildad. Jugando así no hay Champions.

El gran rival del Valencia en Vallecas era el Valencia. El equipo estaba obligado a salir con la misma actitud que contra el Sevilla y el Real Madrid y amagó con hacerlo con un once plagado de rotaciones. Hasta cinco cambios con respecto al miércoles. Kondogbia salió más enchufado que ninguno, entendió que había que bajar al barro contra el Rayo, puso a funcionar sus tentáculos y dejó a Ferran solo delante del portero hasta dos veces. El de Foios desaprovechó dos mano a mano claros nada más arrancar el partido. En el primero su disparo salió desviado. En el segundo apareció la mano salvadora de Alberto. Una pena. Aunque para pena máxima la de Parejo. Ferran fintó para resarcirse de sus dos ocasiones y Rodrigo forzó el penalti con una maniobra de calidad. Tratándose de Parejo parecía gol seguro desde los once metros. Sin embargo, el lanzamiento del capitán no fue el mejor. Sin potencia y demasiado telegrafiado. Fácil para Alberto. Desde marzo de 2017 que no fallaba uno. El equipo de Marcelino lo estaba fallando absolutamente todo. El partido pudo estar sentenciado a la media hora, pero el Valencia hizo todo lo contrario, dio un paso atrás y dio vida a un Rayo que peligrosamente crecía y se lo creía con menos posesión de lo que acostumbra Paco Jémez, pero con mucho centro envenenado al área. En uno de ellos llegó el gol. El equipo pequeño hizo de grande y marcó a la primera. Error imperdobable de un Diakhaby verde como el césped, pase de Embarba y finalización casi en línea de gol de Raúl de Tomás sin oposición de Paulista. 13 goles lleva RDT en Liga. No perdonó. Sí lo hizo el Valencia. Y el que perdona lo paga. Es la ley del fútbol. Al Valencia le faltó eficacia, pero desgraciadamente no fue lo único. El equipo pensó que tarde o temprano llegaría el 0-1, quiso ganar en tercera marcha, se acomodó, bajó los niveles de concentración y acabó concendiendo ocasiones y goles. Sin pegada en ataque ni Garay en defensa el Valencia volvía a ser vulnerable.

El Valencia estaba condenado a meter una marcha más en el partido si no quería que se le escapara definitivamente. De Tomas campaba a sus anchas con demasiadas facilidades buscando el segundo, Neto se cabreaba con los suyos y Marcelino buscaba soluciones en el banquillo. Guedes y Gameiro entraban al rescate de una versión 'light' del equipo. El francés y el portugués pisaron el acelerador y devolvieron la chispa arriba con buenas acciones individuales, una de ellas de nuevo errada por Dani. Pero no había forma. El equipo no estaba fino. El nivel de todos los jugadores dejó mucho que desear. Mario Suárez marcó el segundo a la salida de un córner, sí Mario Suárez, y si no es por Neto la derrota habría sido más abultada. Un desastre del que hay que aprender sí o sí.



Ficha técnica:

2 - Rayo Vallecano: Alberto; Advíncula, Abdoulaye, Gálvez (Velázquez, m.82), Tito; Bebé (Uche Agbo, m.72), Embarba, Mario Suárez, Pozo, Alex Moreno (Álvaro García, m.66); y Raúl de Tomás.

0 - Valencia CF: Neto; Roncaglia (Wass, m.80), Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Ferran (Guedes, m.60), Parejo, Kondogbia, Cheryshev; Rodrigo (Gameiro, m.60) y Santi Mina.

Goles: 1-0: M.33 Raúl de Tomás; 2-0: M.90 Mario Suárez.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité castellano-manchego). Amonestó a De Tomás (m.15), Gálvez (55), del Rayo; y a Ferran (29), Roncaglia (76), del Valencia.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 31 de la Liga Santander, disputado en el estadio de Vallecas de Madrid ante 11.310 espectadores.