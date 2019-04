Presentados 'Los relatos del Centenario'

'Valencianistes per la Solidaritat' y Editorial Vinatea presentaron el libro en el Ateneo Mercantil.

Más de un centenar de autores han participado en el libro 'Valencia CF. Los relatos del Centenario', que se presentó este viernes 5 de abril entre una gran expectación en el Ateneo Mercantil de València. El proyecto literario, ilustrado con más de 400 fotografías, relata mediante historias de exjugadores, títulos, anécdotas y otras situaciones extraordinarias los primeros 50 años de vida del club.

La presentación de libro, conducida por Ximo Rovira (Levante TV), fue toda una fiesta de valencianismo de raíz. La sala, repleta de público, contó con la presencia de descendientes de futbolistas míticos como Montes, Rafa Peral, Mangriñán o Buqué, y de dirigentes históricos como Vicente Peris, Ros Casares o Jaume Ortí. Algunos de los relatos fueron recitados al tiempo que los familiares añadían su imprescindible aportación. José María Tomás y Tío, impulsor de 'Valencianistes per la Solidaritat', hizo un recuerdo emocionado de Waldo, fallecido el 25 de febrero.

La publicación, auspiciada por la ONG 'Valencianistes per la Solidaritat' y la Editorial Vinatea, ha sido creada con la idea de dar a conocer la historia más remota del Valencia CF en sus primeros 50 años de recorrido a través de una narrativa amena y original. Salva Raga, conocedor minucioso de la historia del club, presidente de 'Valencianistes per la Solidaritat' y director de Editorial Vinatea, ha sido el coordinador de un libro cuya recaudación por ventas irá destinada a los proyectos solidarios que desarrollan durante 15 años en todo el mundo 'Valencianistes per la Solidaritat', en especial, en pro de la infancia más desfavorecida y maltratada por paupérrimas condiciones sociales.



Participación de SUPER



Tres relatos del libro están escritos por periodistas de SUPER. Por el director, Julián Montoro, el redactor jefe, Carlos Bosch, y el redactor Pascual Calabuig. La fiesta contó con las actuaciones musicales de Emilio Solo, Zanon SHK y Tio Fredo. Tampoco faltó el colectivo 'Últimes vesprades'. En breve, el libro se presentará en los pueblos y en esas zonas de la periferia de la Comunitat donde el Centenario no se ha extendido con fuerza.