Rajada de Marcelino contra los jugadores: Sólo salva a Kondogbia

Marcelino García Toral se ha despachado contra sus futbolistas en la rueda de prensa posterior a la dura derrota del Valencia CF en Vallecas. Estas fueron sus palabras:

Gayà ha dicho que no han estado a la altura del partido. ¿Le ha faltado igualar en intensidad al rival?

Estoy bastante decepcionado con el partido que hemos hecho. Sabíamos de la dificultad que entrañaba, independientemente de dinámicas. Se ha decidido porque hemos sido poco contundentes en las áreas. Antes del 1-0 tuvimos tres manos a manos y un penalti. El rival producto de un erro nuestro marcó gol en su única ocasión hasta el tramo final. Ganó el equipo que más certero estuvo en las áreas. No estuvimos al nivel que podemos estar, cuando la mayoría de los futbolistas están por debajo de su nivel todo se iguala y el Rayo nos ha ganado.

¿Le penaliza jugar al equipo dos partidos por semana?

Estamos igual que los demás, nos penaliza no haber ganado hoy, no haber hecho lo máximo posible en el campo, no haber metido gol. Si no marcas no puedes ganar partidos. Nos penaliza haber cometido errores que no solemos conceder. Hoy concedemos dos goles al rival, uno otra vez a balón parado, debimos generar más y fallamos ocasiones calara. El rival ha ganado justamente.

¿Le ha faltado humildad al equipo?

No sé lo que ha faltado. No lo sé. No sé decirte qué nos ha faltado. No me gusta ver a mi equipo jugar de esta forma. Reconocía a solo uno o dos jugadores, los demás no han estado a su nivel. Vi a un Kondogbia extraordinario, si le hubieran acompañado los demás estaríamos hablando de otro resultado.

Diakhaby se ha encarado con el público a la siguiente ha llegado el gol del Rayo.

No lo he visto, no puedo opinar.

Dice que no ha reconocido a a algunos jugadores. ¿Han perdido la oportunidad los que entraban en la rotación y no han cumplido?

No. Creo en el trabajo del equipo, en el funcionamiento colectivo y hoy hemos sido muy irregulares en el juego. El rival nos ha penalizado, si tienes dos claras al menos una tienes que transformarla en gol. No lo hemos hecho.

¿Qué opina sobre los cánticos y algún insulto contra usted por parte de la grada local?

Nada.

Se le ve enfadado. Pocas veces ha estado con esta cara.

Estoy muy decepcionado con el partido que hemos hecho hoy. No es porque no han querido o no hayan hecho lo que se ha planteado, nos ha salido un mal partido y no me gusta ver a mi equipo así.

¿Le parece justo el trato recibido por la grada de Vallecas?

No tiene importancia.