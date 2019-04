Rayo Vallecano - Valencia CF: a ponerse el mono de faena para dormir en Champions

Si el Valencia CF gana hoy al Rayo Vallecano pasará la noche de este sábado en Liga de Campeones. ¿Quién lo diría hace unas semanas? Nadie. Nadie lo diría, pero forma parte de la grandeza del fútbol, y también de la grandeza del Valencia, un equipo que llegó a tener números paupérrimos se ha levantado hasta tal punto, que para estar en la pelea por el cuarto puesto en los partidos finales ha tenido que romper un récord histórico en los cien años de vida del club: 17 partidos consecutivos sin perder, contando Liga, Copa y Europa League.

Y tal vez ese es el gran secreto de este Valencia CF, que para llegar a Vallecas con opciones de todo, ha tenido correr mucho por carreteas crudas y eso le obliga a no olvidar. El equipo de Marcelino puede perder hoy ante el Rayo por mucho que esté en su mejor momento y por mucho que los madrileños estén apurando sus 'opciones' de llegar a los últimos partidos del campeonato teniendo opciones de salvarse, pero lo que es seguro que no se va a entregar. El fútbol es grande porque es imprevisible y puede llegar a ser tremendamente caprichoso, por eso no se puede prever un resultado, pero sí se puede afirmar que si el Rayo quiere ganar hoy tiene que estar preparado para subir el Everest sin oxígeno, como dicen que hizo Mallory. Este Valencia CF ha aprendido que solo puede ganar si pelea, si sale concentrado y con el mono de trabajo. Si no es así, puede perder ante cualquiera. Eso hace de ellos un equipo sin excesiva brillantez pero que muerde en defensa y vuela y galopa en ataque. Los de Marcelino han perdido el miedo a tener que mandar en el partido y parecen haberle cogido el gusto a ganar sin balón. Y sobre todo, saben que con Paco Jémez, el Rayo intentará tenerlo a toca costa porque esa es la principal característica del nuevo entrenador vallecano. En Mestalla los de Marcelino se ven obligados a ir a por el partido, en Vallecas, esperar puede ser la mejor opción, y a poco que se ponga por delante en el marcador, aplicar la misma receta con la que superó al Sevilla y al Real Madrid: aprovechar los espacios para hacer daño al contragolpe. Y morder en defensa, que ahí están los números del equipo, solo ha encajado 23 goles en la Liga, dato que le convierte en el segundo equipo en este apartado, por detrás del Atlético de Simeone, que ha recibido 19.

Tal vez hoy más que nunca sea menos sustancial el once de 'trabajadores' que saltarán de inicio al terreno de juego porque ahora más que nunca el de Marcelino es un bloque compacto que brilla por encima de las individualidades, pero el técnico asturiano ha recibido la mejor de las noticias, ya que podrá contar con Dani Parejo, el capitán del equipo y el futbolista para el que el Marcelino no tiene, ni quiere recambio.