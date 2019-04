Roncaglia y Ferran se pierden el Derbi frente al Levante UD

Facundo Roncaglia y Ferran Torres no estarán el próximo domingo en el Derbi valenciano ante el Levante en Mestalla. Ambos futbolistas vieron la quinta amarilla que les quedaba en el partido de este sábado frente al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas. El árbitro del Comité castellano-manchego le mostró la tarjeta al joven extremo en el minuto 29 de partido por un plantillazo sobre Abdoulaye Ba, mientras que el central argentino la vio en el minuto 77 por un agarrón a Embarba. Dani Parejo, Santi Mina y José Luis Gayà eran los otros apercibidos, pero no vieron amarilla. Por lo tanto, los tres seguirán apercibidos en el próximo partido y se jugarán su presencia en el importante duelo ante el Real Betis en el Benito Villamarín.

El de Coslada ya rehuyó la sanción de un partido tras la sentencia del Comité de Competición, que le retiró la amarilla vista ante el Madrid tras el recurso presentado por el Valencia. De nuevo vuelve a evitar la quinta amarilla y seguirá a los mandos del equipo frente al conjunto granota.

De esta forma, Marcelino tendrá que buscar otras opciones al no poder contar con ambos futbolistas en el Derbi del próximo domingo correspondiente a la jornada 32 de la Liga Santander. Teniendo en cuenta que el Valencia juega el jueves en Villarreal partido de Europa League, la lógica dice que Carlos Soler se perfilará como titular en la banda derecha, mientras que el abanico de centrales se reducirá a Garay, Paulista y Diakhaby. El lateral derecho, puesto que ocupó en Vallecas Roncaglia, está en duda ya que el italiano Piccini volvió a tener una molestia muscular y todavía no está recuperado del todo. La alternativa sería el danés Daniel Wass, polivalente y capaz de adaptarse a la perfección a esa posición, algo que ya ha demostrado a lo largo de toda la temporada. La ausencia de Ferran en la convocatoria del Derbi podría abrirle de nuevo la puerta de la convocatoria a Kang In Lee, que desde que pasó a tener ficha del primer equipo apenas cuenta para Marcelino.