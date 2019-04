Carta pública del aficionado del Rayo que insultó a Marcelino

El Rayo Vallecano ha tomado cartas en el asunto de los aficionados que insultaron gravemente el pasado sábado a Marcelino García Toral en el partido entre el conjunto madrileño y el Valencia CF que se disputó en el Estadio de Vallecas.

En un comunicado el conjunto madrileño ha anunciado que uno de los aficionados se presentó en las oficinas de club para manifestar su arrepentimiento y que entregó una carta para que fuese pública, pero pese a ello, el Rayo ha decidido suspenderle el abono hasta final de temporada.

Este es el comunicado oficial del Rayo Vallecano:

"El Rayo Vallecano de Madrid quiere informar que tras tener conocimiento, a través de las imagenes difundidas por diversos medios de comunicación en el dia de hoy, del hecho acecido el sábado antes de la celebración del partido ante el Valencia CF en la salida al terreno de juego del entrenador visitante D.Marcelino García Toral, se ha puesto a trabajar de inmediato para intentar identificar a los tres responsables que aperecen en las referidas imágenes.

Uno de ellos se ha personado libre y voluntariamente en las oficinas del Club manifestando su más sentido y profundo arrepentimiento sobre su comportamiento en esos instantes, aportando una carta que adjuntamos (con su consentimiento) al final de este comunicado.

Pese al arrepentimiento y disculpas mostradas por esta persona de forma voluntaria, las cuales agradecemos, el Consejo de Administración ha tomado la decisión de suspenderle su condición de abonado por lo que resta de temporada.

El Rayo Vallecano sigue focalizando sus esfuerzos en tratar de identificar a los otros dos implicados en este triste suceso, subrayando que desde esta entidad no vamos a tolerar ni justificar ningún tipo de violencia".

Y esta es la carta de arrepentimiento del aficionado:

"Escribo esta carta para pedir disculpas y mostrar todo mi arrepentimiento por lo que dije a Marcelino en el partido del otro día, hechos de los cuales estoy muy arrepentido ya que no es el ejemplo que tiene que ver ningún niño que vaya a un recinto deportivo. Yo lo siento mucho por mi comportamiento ha dañado la imagen de mi club, y prometo que nunca volveré a hacer un acto similar ya que nunca he tenido ningún problema en ningún recinto deportivo.

No es excusa ni justificación para que yo faltase el respeto a nadie, pero el señor Marcelino en el Sporting-Villarreal faltó el respeto a todo el aficionado al fútbol y posteriormente las declaraciones de su esposa "hemos hecho el trabajo y os quedáis en primera". Hace años en aun Recreativo-Zaragoza el señor Marcelino intervino de forma rara perjudicando al Atlético de Madrid.

Repito que siento mucho lo que he hecho porque quiero mucho al Rayo y estoy muy arrepentido".