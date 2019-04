El aficionado que insultó a Marcelino: "No era yo solo, pero ha dado la mala suerte que me han cogido a mí"

El aficionado que insultó a Marcelino: "No era yo solo, pero ha dado la mala suerte que me han cogido a mí" I. HERNÁNDEZ

Andrés, el aficionado del Rayo Vallecano que insultó a Marcelino en el Estadio de Vallecas en los prolegómenos del partido entre el conjunto madrileño y el Valencia CF, participó en el programa El Larguero de la Cadena Ser y esta es la entrevista que le hizo el periodista Manu Carreño:

¿Cómo ha pasado el día usted?

Pues mal, todo el mundo llamándome como si hubiera cometido algo raro, pero bueno, me arrepiento.

¿Se ha reconocido en esas imágenes de televisión?

Sí, sí, por supuesto. Nada más las he visto he pensado que tengo que pedir perdón, y la única manera de pedir perdón es hacer el escrito que he hecho y presentarlo en las oficinas del Rayo.

¿Cuántos años tiene usted?

Sesenta.

¿Y toda la vida socio del Rayo?

Toda la vida.

Y nunca le había pasado lo que le ha pasado en este partido.

Nunca.

Y cuando ha visto las imágenes, ¿qué ha sentido?

Pues en un principio no le daba importancia, pero luego cuando me he enterado que me habían captado, las palabras mías fueron las que dijo todo el mundo, que no era yo solo, pero ha dado la mala suerte que me han cogido a mí, y ¿qué se le va a hacer?

¿Quiere usted decirle algo al presidente del Rayo y a los aficionados, aunque ya ha mandado esa carta de arrepentimiento? Usted se ha equivocado, pero es el primero que sabe que se ha equivocado.

En primer lugar quiero pedir perdón a toda la afición del Rayo por el acto que cometí y a continuación al presidente Raúl Martín Presa le pido perdón por lo que le pueda ocurrir al Rayo. De verdad que es un acto que no volverá a ocurrir.

Le habrá llamado mucha gente durante todo el día, Andrés.

Todo el día.

Y ha pasado mal día.

Mal día no, es un error que he cometido y lo tendré que asumir. ¡Qué se la va a hacer! Me gustaría que un día me pusieras cara a cara con Marcelino para pedirle disculpas por las ofensas que le pude decir.

Se lo puede decir, seguro que le está escuchando.

Marcelino, tanto las ofensas que te hice a ti, como a tu mujer y a tu suegra, pues te pido perdón. Y punto. Más no puedo decir.

De la entrevista llama la atención que las preguntas de Manu Carreño parecen encaminadas a lavar la imagen del aficionado, del que destaca que ha pasado un mal día y que mucha gente le ha llamado por telefono, pero se ha arrepentido. Manu Carreño le dice incluso que puede pedir perdón al presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa y a la afición rayista, pero no a Marcelino. Y es el propio Andrés quien le pide que quiere pedir perdón al entrenador del Valencia CF y entonces el periodista de La Cadena Ser le dice, "se lo puede decir ahora".