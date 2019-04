Comunicado de la Curva Nord

La Curva Nord ha anunciado de manera pública que animará al Valencia CF hasta final de temporada. "Como no depende de nosotros el reparto de las entradas de la final de Copa. Desde Curva Nord vamos a centrarnos únicamente en animar al Valencia CF ya que estamos en la fase decisiva de la temporada y seguro que lo mejor está por llegar. #JuntsTornem", asegura este colectivo valencianista, en lo que supone un cambio ya que recientemente, para mostrar su descontento con el reparto de entradas del Valencia CF para la final de Copa, tomaron la postura en un comunicado oficial, de no animar durante los partidos de Mestalla.



El comunicado fue hecho público antes del partido ante el Real Madrid del pasado tres de abril, y lo cierto es que en el descanso, después de no haber animado durante la primera mitad, tomaron la determinación de sí hacerlo en la segunda.





