"Hemos visto dos caras, la de Vallecas no tenemos que volver a darla" F. CALABUIG

Ezequiel Garay, uno de los líderes del vestuario del Valencia CF, ha marcado una línea de exigencia y autocrítica después del traspié sucedido en Vallecas. El central argentino, vital para el rendimiento defensivo del equipo, destaca el hecho de estar vivos en tres competiciones y, al mismo tiempo, indica que hasta final de curso en busca de los objetivos el camino a seguir es el de los partidos frente a Sevilla y Madrid. No el de Vallecas. "Hay que saber que este grupo y estos jugadores siempre quieren ganar y cuando no salen las cosas se dice", dice el '24'. El argentino avisa también de que "pensar que el Villarreal está más preocupado por su delicada situación en la Liga será un error". "Tenemos que jugar como contra Sevilla y Madrid, así sí sacaremos un buen resultado de Vila-real", añade un jugador que tiene la ambición de desquitarse de las dos finales de Europa League perdidas con Zenit y Benfica. "Tengo muchas ganas y ambición de lograr un título con el Valencia CF".

Esta es la entrevista íntegra de Ezequiel Garay en VCF Ràdio:

-Ganas de resarcirse de la derrota en Vallecas

"Sí. Hay que ser realistas, no jugamos un buen partido, no salieron las cosas como queríamos. Pero esto sigue, cada tres días tenemos otro partido y el jueves hay uno muy importante para nosotros, sabiendo que será muy difícil, el equipo tiene muchísimas ganas después de lo que pasó en Vallecas"

-El vestuario es el primero en hacer autocrítica

"Claro, es algo obvio. No jugamos bien y el rival ganó porque hizo más méritos, eso es lo real. Tenemos suerte de estar vivos en tres competiciones y cada tres días tenemos la oportunidad de cambiar la cara de Vallecas. No sé si son ganas de revancha, de hacer saber que este grupo y estos jugadores siempre quieren ganar y cuando no salen las cosas se dice. A nadie le gusta perder... y sabiendo que era un partido importante, los que pelean con nosotros por el cuarto puesto ganaron. Nosotros vamos a pelear hasta el final"

-Tuit después del partido: "Somos una familia, tenemos que estar en las buenas y en las malas. Siempre equipo"

"Sin duda, cuando ganamos lo hacemos todos y cuando perdemos, también es cosa de todos. Ese era el mensaje, somos una fmailia, aquí vamos a ir a todos a una para pelear hasta el final por los objetivos que tenemos ahí"

-Momento de retomar la buena línea de resultados, la de los 17 partidos sin perder

"Hemos demostrado que siendo un equipo sólido y compacto en defensa y ataque, como somos, es muy difícil que nos ganen. Lo hemos demostrado, y también hemos demostrado que cuando no hacemos eso nos puede ganar cualquiera, vimos el camino que no debemos coger, es momento de orientarnos en lo que nos sale bien, tener compromiso con el compañero y el equipo, haciendo las cosas así no nos puede ganar ningún equipo"

-El ejemplo de los partidos frente a Sevilla y Madrid

"Hemos visto dos caras totalmente diferentes, sabemos cuál es la que tenemos que seguir, la cara que tenemos que dar y lo que no tenemos que hacer, un partido como el de Vallecas"

-La lesión de Kondogbia, otro golpe recibido en Vallecas

"Le envío todo ánimo y fuerzas, él es un grandísimo profesional, una gran persona, que estaba en un nivel muy bueno después de la lesión que tuvo en el isquio. Y ahora le ha vuelto a pasar, a nadie le gusta, pero las lesiones son algo con lo que convivimos. No sabemos en qué momento vendrán, cuando pasan hay que levantarse y trabajar para volver más fuerte... Geoffrey estaba a un nivel muy bueno, lo sabía, más que nada su rabia va a ser por como estaba jugando, más que por lo que ha pasado"

-Un factor más para apretar los dientes en este tramo final de competición: lesiones y sanciones

"Eso mismo, estamos vivos en las tres competiciones, pero tenemos un equipo y un plantel que juegue quien juegue tiene que salir a muerte. Todos somos importantes, hay que saber que los somos jugando 15 minutos, 20 o 90. Todos somos importantes y eso es lo que hay que hacer"

-El Villarreal puede afrontar la ida de cuartos más pendiente de su mala situación en la Liga

"No debemos pensar que ellos pueden estar más preocupados por la Liga, por su difícil situación, y que no se van a preocupar por el jueves. Eso será un error y nos jugará en contra, saldremos con un resultado negativo, hay que jugar como frente al Sevilla y al Madrid, así sí sacaremos un buen resultado en Vila-real"

-Aprendida la lección de Vallecas. Para el Valencia la Europa League es un gran aliciente

"Vamos a pelear por todo hasta el final, en la Liga por el cuarto puesto, en Europa League para meternos en la final y luego, más lejos, tenemos la final de Copa del Rey... Por todo lucharemos hasta el final y este equipo tiene capacidad para ello"

-Sale un mensaje ambicioso del vestuario

"Sí tenemos capacidad para conseguirlo, lo hemos demostrado; si nos lo creemos, y jugamos como nosotros sabemos, es muy difícil que nos ganen"

-Igualdad en la Liga con Getafe y Sevilla

"Todos los partidos de aquí al final van a ser muy difíciles, se van a decidir en puntos y detalles, pueden haber alternancias en ese cuarto puesto, si uno gana una semana y empata o pierde la otra..."

-Fiabilidad defensiva del Valencia CF, un punto fuerte para jugar eliminatorias. Neto es el portero menos goleado de la Liga

"Sin duda, lo importante es que no te metan goles... Cuando jueguas fuera, lo primero es meter gol y que no te metan porque es una ventaja para la vuelta. La seguridad defensiva es parte de todo el equipo, desde portero, los defensas, hasta delanteros, eso nos lleva al buen momento, a saber que en cualquier momento vamos a meter un gol y se nos van a facilitar mucho las cosas. En Vila-real va a ser muy importante marcar y no recibir gol, somos un equipo competitivo que sabemos jugar eliminatorias, eso va a ser clave para el Valencia"

-Una competición que le es familiar con Benfica y Zenit

"Afortunadamente llegué a dos finales y, por desgracia, perdí las dos. Ojalá que pueda llegar a la tercera y, como se dice siempre, la tercera sea la vencida"

-Espinita clavada

"La verdad que sí, después de llegar dos veces, la tercera es la vencida, ¿no?

-Europa es otra vía para ir a la Champions

"Tenemos que ser realistas, saber que tenemos dos vías, liga o conseguir la Europa League... y debemos luchar por las dos opciones"

-Líder de una defensa que recuerda a las mejores épocas a nivel defensivo

"Es un trabajo muy importante. Cuando se habla de defensa es todo el equipo, los primeros en defender son los delanteros, con el inicio de la presión alejan el balón de la portería, si el rival consigue pasar las líneas, los defensas intentamos que nuestro portero tenga el menor trabajo posible"

-Ese trabajo en bloque es el que ha dado resultados a lo largo de la historia al Valencia CF

"Somos un equipo muy complicado cuando el balón está por delante de los 11 jugadores, y cuando entra en mediocampo y robamos hacemos mucho daño, es una de nuestras virtudes, la explotamos muy bien y logramos dañar así a los rivales"

-¿Pasa por su mejor momento?

"Yo intento hacer mi trabo, dar lo mejor de mí para el equipo. Creo que a uno lo hace mejor el equipo, todos destacamos en lo individual por lo que está haciendo el equipo, eso es lo importante y lo que crea una familia"

-Garay está en plan imperial

"Agradezco esas palabras, pero el destacar es gracias a los compañeros, al equipo... Nadie podría destacar, el equipo ayuda a que uno destaque, por eso hay muchos en la selecciones cuando es época de partidos internacionales"

-Familia para lo bueno y lo malo, en resumen

"Porque creo que el individualismo no va a ganar un partido, eso lo hace solo un jugador y está en otro equipo. Nosotros somos un equipo muy fuerte, que sabemos que si ponemos cada uno un granito es muy difícil que puedan tirar ese muro"

-Ganar un partido solo, simplemente, Messi

"A eso me refería, a la final del 25 de mayo... Cada vez que nos enfrentamos al Barça es un partido aparte, siempre les plantamos cara, se les complica mucho jugar contra el Valencia, lo sabemos y ellos saben que podemos ganarles"

-Gol al Real Madrid

"Fue una alegría enorme, ya que marcó un gol cada 50 partidos (sonríe), yo no marco cada fin de semana, lo grité, fue un gol contra el Madrid y sirvió para conseguir esos tres puntos. Fue un gol muy bonito. Marco goles importante, eh (bromea). Ojalá marque al Barcelona en la final.

-La ilusión de levantar un título con el Valencia CF

"Queda mucho por delante y será muy difícil, tenemos capacidad y vamos a luchar hasta el final, ojalá que podamos lograr un título, tengo muchísimas ganas e ilusión de lograr un título con este club y ojalá que se haga realidad"