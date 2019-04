Atención a la frase motivadora de Álvaro para el Villarreal CF-Valencia CF

A Álvaro González, futbolista del Villarreal, le ha gustado una frase motivacional de Babe Ruth, un jugador de béisbol de Estados Unidos de las primeras décadas del siglo pasado.



Pero es una curiosa frase, porque si no es similar, es prácticamente la misma, con la que se ha identificado el valencianismo en los últimos años, y Álvaro la utiliza para motivar a los aficionados del Villarreal de cara al partido contra el Valencia CF de este jueves en Europa League, y el del domingo de Liga en Girona.



Esta es la frase de Babe Ruth a la que alude Álvaro González: "Es muy difícil destrozar a aquellos que no se rinden nunca". Entre numerosos valencianistas se ha hecho famosa una frase que pronunció Amadeo Salvo, ex presidente del club de Mestalla, un mes de agosto en la convenció de peñas que daba el pistoletazo de salida a la temporada. Esta es la frase que dijo Salvo: "Es difícil vencer a quien nunca se rinde". Parece evidente que la frase de Salvo tiene su origen -o es en esencia la misma- en la de Babe Ruth a la que alude el defensa del Villarreal.



Este es el mensaje de Álvaro: "A veces uno piensa que está todo escrito sobre estados de ánimo. Te tropiezas con frases hechas, con lemas de autoyuda trillados sobre qué hacer y cómo pensar en la derrota. Pero también puedes tropezarte con otras que te alegran e inspiran a luchar.



Eso me ha pasado hoy con la de Babe Ruth y dice así: 'Es muy difícil destrozar a aquellos que no se rinden nunca'.



Podrá salir bien, podrá salir mal pero que no sea por ganas, chavales. Mañana tenemos una cita clave con Europa y pelearemos para que sea una gran noche. Después tenemos siete finales seguidas en @laliga. Y vamos a por todo".





