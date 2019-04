El gesto de Marcelino con Joaquín Caparrós

A petición propia, Marcelino ha termijnaba su comparecencia oficial de la UEFA ante los medios de comunicación con un mensaje para Joaquín Caparrós, que días atrás anunciaba publicamente que padece "una leucemia crónica".

El entrenador del Valencia CF tuvo este gesto con el utrerano, entrenador del Sevilla FC, uno de los rivales en la pelea por la cuarta plaza de Champions League: "En nombre de la plantilla y el cuerpo técnico quiero transmitir todo nuestro apoyo y ánimo a Joaquín Caparrós. Estamos seguros de que con la fuerza, vitalidad y coraje que demuestra a diario saldrá de esta difícil sutuación".

El entrenador del Valencia CF ya adviritó el día del sorteo que no le gustaba nada el hecho de haber quedado emparejados con el Villarreal, una eliminatoria que vive este jueves su partido de ida en el estadio de La Cerámica y que a su juicio "es un incordio para ambos".

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, ha preferido no asumir el testigo de favorito que el entrenador del Villarreal CF, Javi Calleja, le ha cedido. El objetivo es focalizar toda la atención en la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League, por lo que el técnico dice que apostará por el mejor once que pueda poner en LaLiga. Después habrá tiempo de centrarse en el otro Derbi con el Levante UD. Marcelino ha concluido su comparecencia con un mensaje de apoyo hacia su homólogo del Sevilla FC, Joaquín Caparrós, que ha informado públicamente de que padece una leucemia crónica.

Esta es la rueda de prensa del técnico del Valencia CF:

-¿Es positivo jugar contra un rival con tantas urgencias?

"No creo, os dije que el sorteo no me gustó nada, para ambos es un incordio jugar en cuartos, en semis garantizaría tener un finalista, pero en los cuartos es un incordio. Son dos competiciones diferentes, en Europa League el Villarreal tiene números muy buenos, acordes a lo que preveíamos al inicio de temporada, siendo un candiadato a luchar por las plazas europeas, incluso de Champions. Pero, a veces, te metes en dinámicas negativas y no logras salir de abajo. La presión te puede para salir de una zona no prevista. En Europa ha quedado campeón de grupo y ha eliminado a dos muy buenos equipos, ganó en San Petersburgo y en Lisboa, en un día bueno le metió cuatro goles al Barça... Los que crean que encontrarán una eliminatoria fácil se alejan de un análisis realista. Es un rival con la misma ilusión que nosotros, estamos preparados para la dificultad y para rendir a nuestro máximo nivel para vernos en semifinales".

-¿Asume el papel de favorito que le adjudica Javi Calleja, entrenador del Villarreal CF?

"Independientemente de los calificativos para asumir o quitar la presión del partido, es evidente que se van a enfrentar dos buenos equipos. Ellos tienen una trayectoria inmaculada en Europa en diez partidos, han eliminado a Sporting y Zenit. Esta competición ha supuesto la demostración del potencial del Villarreal CF que en LaLiga no han sido capaces de exhibir, una liberación para ellos. Es un equipo con un gran poder deportivo, esta temporada tienen el mayor presupuesto de su historia, grandes futbolistas. El papel de favorito no debemos afrontarlo a uno u otro equipo. Es un derbi cargado de alicientes. Estamos a dos partidos de semifinales, ningún jugador de uno u otro equipo querrán renunciar a esa posibilidad".

-¿Van a centrar los esfuerzos en alguna de las dos competiciones?

"Os dije antes del partido que la semana previa nos iba a marcar las posibilidades de ir a la Champions vía Liga, con los últimos resultados estamos en la pelea. Hay 21 puntos por delante, estamos a cuatro y tres, con el golaveraje ganado, en una situación que en enero todos la hubiéramos firmado. Ahora no podemos renunciar a ello. En Europa League el premio de la Champions se halla también a cinco puntos. Nosotros debemos centrar toda la atención en el partido inmediato. Hasta ahora hemos podido mantener la concentración, así lo dicen los resultados, debemos seguir insistiendo en este camino con el poco tiempo que nos queda".

-¿Cómo está Kondogbia, se va a perder lo que queda de temporada?

"Está fastidiado. Ya tuvo bastantes lesiones en la temporada, cuando ha cogido la forma, luego le ha venido otra; quien más sufre es él. El contratiempo es importante, cabe tener optimismo y esperar que evolucione bien, a ver si podemos tenerlo disponible antes de que finalice la competición".

-A los individuos que le insultaron en Vallecas el Rayo sólo les ha castigado con tres partidos sin acudir al estadio, ¿no es demasiado poco?

"Creo que la imágenes hablan por sí solas. Los que han insultado son igual de responsables que los que incitan a ellos con sus declaraciones, ahora que sean los órganos competentes los que fijen el camino correcto para que el fútbol sea normal y como todos queremos. Me mantengo al margen y os pido que obviemos este tema, hay cosas más importantes que estos hechos ya pasados".

-¿Por la situación del equipo en la Liga, pendiente de poder llegar al cuarto puesto, seguro que a la hora de eligir no pensará en el partido del domingo? ¿Cómo toma este tipo de decisiones, a qué plazo planea los partidos?

"Los días entre un partido y otro son muy importantes. En ciclos de tres... más o menos, en seis días hemos jugado tres partidos de máxima exigencia. Del partido último en Vallecas al del Villarreal hay cinco días, uno más de lo normal. Establecemos la prioridad en función de molestias y recuperaciones, ahí podemos pensar en el segundo partido. Ahora estamos en un ciclo de primer y segundo partido. En Vila-real pondré el mejor equipo para lograr un buen resultado".

-¿Cómo ve a Coquelin y Piccini? ¿Preparados para volver directamente al once titular?

"Creemos que, si no pasa nada, esta tarde ambos pueden estar en la litsa; después del entrenamiento veremos si es prudente, aconsejable o arriesgado tomar la decisión de que inicien el partido... o, dependiendo del transcurso del duelo, valoremos su incorporación. La decisión la tomaremos mañana antes del partido".

-Sin Kondogbia... ¿tiene previsto cómo ir solucionando sus ausencias, alternativas a Coquelin o Parejo?

"Es previsible que los dos no puedan jugar todos los minutos, y los dos además tienen cuatro amarillas; las opciones tomadas hasta ahora han sido Wass o Carlos y frente al Alavés hicimos una variación táctica. Cuando surja el momento, y en función de contra quién jugemos, tomaremos la decisión. Ahora tenemos a los dos disponibles para este partido".