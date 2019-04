"No podemos quitar el pie del acelerador ni un segundo"

El delantero del Valencia, Santi Mina, recalcó la importancia de marcar cuantos goles puedan este jueves ante el Villarreal, en el estadio de La Cerámica, ya que aseguró que en la Liga Europa es vital marcar fuera de casa.

"Lo hemos visto en eliminatorias anteriores como frente al Krasnodar, se nos complicó porque nos marcaron un gol como visitante y pienso que es fundamental para nosotros cuando jugamos fuera de casa, atacar e intentar marcar tantos goles como sea posible", explicó el valencianista en una entrevista de la UEFA.

El atacante gallego reconoció la dificultad de superar esta eliminatoria, aunque se mostró optimista y aseguró que en el vestuario son ambiciosos y quieren pelear no solo por alcanzar las semifinales de la Liga Europa sino por ganar el título.

"Siempre tenemos que ser ambiciosos, es algo que creo que nos está ayudando a tener éxito este año. Ganar el título sería algo único y poder ver la emoción de los aficionados después de haber estado tanto tiempo sin títulos", indicó.

"Pienso que está a nuestro alcance, en nuestras manos, estamos preparados para luchar por ello, y tenemos un equipo que es increíblemente ambicioso. Los cuartos de final van a ser complicados, pero si pasamos ya estamos en las semifinales", prosiguió.

"Todavía está un poco lejos y será difícil, pero somos el Valencia CF y no tenemos miedo a nada, tenemos una mentalidad positiva y ambiciosa, y poco a poco podemos lograr un objetivo que todos queremos", sentenció.

El delantero afirmó que considera una ventaja jugar el partido de vuelta en Mestalla. "Nos va a ayudar mucho, como ha ocurrido anteriormente tanto en la Europa League como en la Copa del Rey", recordó.

Santi Mina comentó que espera ante el Villarreal un duelo diferente a los vividos esta temporada en LaLiga, en los que empataron en La Cerámica y golearon por 3-0 en Mestalla.

"No podemos quitar el pie del acelerador ni un segundo. Tenemos que mostrar intensidad para jugar con nuestro estilo, el contraataque y, sobre todo, tener ambición. Si jugamos como un equipo durante los 180 minutos tenemos grandes posibilidades de clasificarnos para la siguiente ronda", aseguró.

A pesar de la mala temporada del Villarreal en la competición doméstica, donde actualmente se encuentra en puesto de descenso, el atacante significó que cuentan con una buena plantilla.

"Son un equipo que tiene jugadores buenos, con gran calidad y no podemos distraernos. Tenemos que ser un equipo sólido, ambicioso, que siempre esté buscando el balón y cuando no lo tiene, presione y contraataque. No debemos dar nada por sentado. Tenemos que intentar marcar fuera de casa, pienso que tendrá una importancia fundamental", concluyó.