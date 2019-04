Calleja recuerda la eliminación de 2004 y cree que esta vez pasará el Villarreal

No llega en el mejor momento el Villarreal CF a este partido de los cuartos de final de la Europa League, no han recuperado jugadores lesionados y el técnico dispone de solo dieciocho futbolistas para afrontarlo, alguno de ellos del filial. Además, la situación en LaLiga es la que es, pero Javier Calleja no se rinde ni mucho menos y asegura que su equipo está fuerte y que va a ir "a por todas" ante el Valencia CF.

De cara a este partido, Calleja indica que la imagen del Villarreal es diferente en la Europa League respecto a LaLiga, en la que se encuentra en puestos de descenso. "Estamos separando las dos competiciones y aunque sufrimos en LaLiga, somos capaces de diferenciar. En Europa hemos sacado buenos resultados y jugamos bien. Está siendo una vía de escape", agrega.

Calleja explica que en estos momentos no piensan en el encuentro de LaLiga del domingo ante el Girona, sino en el partido del Valencia y con una motivación máxima.

El técnico del Villarreal espera encontrarse con un Valencia CF "fiable" y seguro que no se desorganiza y que mantiene mucha solidez en defensa, por lo que considera que es uno de los equipos más difíciles con los que se podría encontrar.

"Nos conocemos bien, es un derbi y somos conscientes de que para superarles tenemos que hacer una muy buena eliminatoria", afirma Calleja, quien habría preferido disputar el partido de vuelta en casa.

"Nos ha tocado fuera y debemos afrontarlo de la mejor manera, con inteligencia y sin volvernos locos en estos primeros noventa minutos, sabiendo que nos queda el partido de Mestalla. Una victoria nos daría cierta ventaja, pero es importante no encajar en casa", agrega.

También explica que habrá rotaciones aunque en el marco de la poca disponibilidad de futbolistas en estos momentos de la temporada y que espera una eliminatoria bonita en la que el rival es favorito, pero en la que su equipo no tiene la presión que sí encuentra en LaLiga.

Destaca la experiencia de Marcelino García Toral como entrenador, así como la de los futbolistas del rival y agregó que no cree que el Valencia CF se presente al encuentro con la mentalidad de ser superiores. "Vendrán a competir, hacerlo bien y ser seguros atrás", dice.

Calleja recordó la eliminatoria de la Copa de la UEFA de 2004, de la que guarda un recuerdo "doloroso" porque quedaron fuera en una eliminatoria muy igualada. "Por ello ahora espero poder pasar, ya que hacerlo nos vendría muy bien en un año tan complicado. A ilusión no nos va a ganar nadie", concluye.