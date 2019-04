"¿Muchos goles en los últimos minutos? Deja de ser casualidad para ser virtud"

Marcelino García Toral se mostró conforme con el resultado del Valencia CF en el partido de ida de cuartos de final de Europa League frente al Villarreal CF. Estas fueron sus palabras:

¿Qué lectura hace del partido?

Empezamos muy bien, con un penalti y dos ocasiones para ponernos 0-2. Un penalti bastante dudoso, muy dudoso, metió al Villarreal en el partido, tuvieron dos ocasiones y en la segunda parte tuvieron más ocaisones. No tuvieron efectividad gracias a una buena actuación de Neto y en el tramo final dominamos el partido. Con el Villarreal buscando el 2-1 fuimos capaces de generar buenas situaciones de peligro y nos vamos con un resultado quizás abultado para los merecimientos de uno y otro equipo y que nos deja francamente bien de cara a las semifinales. El resultado final es extraordinario, durante el transcurso del partido ha parecido que el Villarreal estaba más entero.

¿Tiene alguna explicación para ello?

Creo que es la suma de todo un poco, primero que el Villarreal es un buen equipo en ataque, todos son buenos jugadores. En la Europa League el primer pratido que perdió fue hoy, hasta ahora su trayectoria fue inmaculada eliminando a rivales poderosos. Quizás en esta competición han sacado su verdadero potencial. Nosotros tuvimos algún desajuste pero el rival tiene sus virtudes, futbolistas rápidos, que se asocian bien y que nos generaron peligro. Eso, unido a que estuvimos imprecisos con el balón, nos dificultó las cosas. Los tres jugadores que se incorporaron nos dieron mucho. Coquelin nos dio presencia, Piccini nos dio progresión y Cheryshev tuvo una actuación muy buena. Fuimos creciendo en el partido y otros jugadores tuvieron su mejor rendimiento en esa franja del partido.

Ha cambiado el partido. Los cambios que podían ser para protegerse acaban generando la victoria. ¿Ha intuído que el partido podía acabar en correcalles?

No, porque si intuyera sería adivino. Creo que no hemos hecho cambios defensivos. Somos un quipo equilibrado, cuando están Coquelin o Kondogbia en el campo. En banda derecha incorporamos un jugador que puede ser Roncaglia, de hecho es así. Cambiamos un punta dando velocidad con Guedes y incorporamos a Cheryshev, que también es un jugador de espacios y velocidad. No hicimos los cambios para atrincherarnos, sino para aumentar el equilibrio y las posibilidades de ataque.

Gracias a Neto se llega al final del partido con el 1-1.

Diría que ha estado muy brillante, en un tramo de partido nos sostuvo con sus intervenciones pero en el fútbol juegan once, considerar solo a un jugador no es lo correcto. El colectivo se ampara y mejora en rendimientos individuales altos, hoy Neto lo ha tenido y circunstancias así suelen suceder. Ha tenido intervenciones que nos han permitido aguantar el 1-1.

¿Ve anómalo que el equipo saque tantos partidos en los últimos minutos?

Las cosas cuando pasan muchas veces dejan de ser casualidad para convertirse en virtud. Es cierto que hemos encajado goles en el tramo final de partidos y nos han costado resultados pero son más las que hemos conseguido ganar. El equipo sigue, hay hechos que pueden decir que metemos los goles y también es verdad que en una situación de dificultad logramos revertir la situación y convertir los empates en victoria. Estos futbolistas han salido de una situación muy complicada, si nos dicen cómo estamos ahora, muy pocos lo hubiéramos creído. El enorme trabajo de los futbolistas lo ha hecho posible.

¿Le ha gustado su equipo en cuanto al juego?

Hemos sido más competitivos que en Vallecas, hemos estado durante los 90 minutos en el partido, estuvimos más contundentes en las áreas y hemos sido irregulares en el juego, tenemos que dar un paso adelante, ser más regulares y ser más constantes en la posesión. Perdimos el balón con facilidad y nos hubiera gustado recuperar en bloque medio y no en bloque bajo.

Se le pedía más a Guedes, que lleva cinco goles en los últimos partidos. ¿Cómo valora ese paso al frente?

Guedes tiene buena actitud, es un chico joven, me habéis escuchado que después de este tipo de lesiones y por su perfil de jugador es posible que no sea regular, los esfuerzos físicos de forma tan continuada reúnen dificultad y si somos capaces de dosificarlo bien y va ganando confianza pues progresivamente veremos al Gonçalo que todos queremos ver. Tiene margen de mejora, independientemente de lo que está demostando y con la racha que acabas de comentar es difícil mantenerala pero a nivel de desequilibrio, participación, llegada... Aún le falta. Es lógico.

¿Está la eliminatoria cerrada?

No, en el fútbol vemos muchas sorpresas, nunca te puedes confiar, nos gustaba el 1-1 y nos gusta mucho más el 1-3, lo hubiéramos firmado todos, pero a la vez estamos ante un rival con grandísimos futbolistas y tenemos que ofrecerle el máximo respeto.