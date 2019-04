"Todavía no hemos hecho nada"

Neto, que volvió a ser uno de los jugadores más destacados de su equipo, prefiere ser humilde tras conseguir una magnífica victoria ante el Villarreal que pone de cara el pase a semifinales de Europa League. Estas fueron sus palabras tras el choque:

"La clave del partido es que el equipo ha creído hasta el final y ha conseguido una victoria muy importante".

"Ha sido un partido muy complicado, el Villarreal ha hecho un buen partido, han creado ocasiones pero al final hay que convertir los goles, solo importa el resultado y eso es lo importante".

"¿Estamos en semifinales? No, aún no hemos hecho nada, el partido nos da mucha confianza, nos da fuerza para la vuelta, pero no hemos hecho nada".