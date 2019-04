Zasca de Marcelino al presidente del Rayo Vallecano

A los individuos que le insultaron en Vallecas el consejo del Rayo Vallecano sólo les ha castigado con tres partidos sin acudir al estadio, ¿no es demasiado poco? Es la pregunta que le hicieron a Marcelino García en la rueda de prensa previa al partido ante el Villarreal CF, a la que el técnico del Valencia CF respondió enviando un mensaje a Raúl Martín Presa, presidente del club vallecano.

"Creo que la imágenes hablan por sí solas. Los que han insultado son igual de responsables que los que incitan a ellos con sus declaraciones, ahora que sean los órganos competentes los que fijen el camino correcto para que el fútbol sea normal y como todos queremos. Me mantengo al margen y os pido que obviemos este tema, hay cosas más importantes que estos hechos ya pasados", fue la respuesta del asturiano.

Cuando dice "los que incitan a ello con sus declaraciones" habla de una entrevista a Martín Presa en el diario Marca, en la que el presidente del Rayo volvía a señalar a Marcelino por el partido Sporting-Villarreal que tuvo como consecuencia la permanencia del Sporting y de manera indirecta el descenso del Rayo a segunda división.

"La afición del Rayo se tiene que centrar en ganar el partido. Lo que hizo Marcelino estuvo muy mal desde un punto de vista ético, pero tenemos que olvidar. El rencor no nos va a llevar a ningún lado". Después, los graves insultos a Marcelino por parte de una serie de aficionados que han terminado en la Comisión Antiviolencia.

No es la primera vez que Martín Presa acusa directamente a Marcelino, de hecho lleva desde entonces repitiendo la misma idea una y otra vez a pasar de que el propio técnico del Rayo, entonces y de nuevo ahora, ha asumido siempre la responsabilidad por aquel descenso.

"El responsable de aquel descenso fui yo, no Marcelino. Cuando no tienes ninguna prueba para acusar hay que ser muy cauto. Ahora, entiendo que el fútbol da muchas vueltas. Estás aquí y ahora allí, pero tengo otras cosas mejores que hacer y más importantes. Nosotros bajamos y yo no le eché la culpa a nadie. El máximo responsable fui yo. Echar la culpa al Villarreal sería de ser poco profesional", dijo Paco Jémez. Echar la culpa al Villarreal y a Marcelino es, en definitiva, lo que hace su propio presidente.

De momento, el Rayo Vallecano ha suspendido a algunos de esos aficionados por su actitud y LaLiga ha anunciado que propondrá una importante sanción para ellos.

"No era yo solo, pero me han cogido a mí"

Carta pública del aficionado del Rayo que insultó a Marcelino