Kondogbia vuelve a Paterna tras la operación

Geoffrey Kondogbia ha regresado a la ciudad deportiva de Paterna. El mediocentro del Valencia CF ha dado el primer paso en su proceso de recuperación y se ha puesto en manos de los fisios en el gimnasio de las instalaciones blanquinegras. El centrocafricano ha comenzado a hacer un suave trabajo de movilización pasiva con el objetivo de drenar el hematoma de su muslo izquierdo y empezar a recuperar movilidad. Hasta hoy el jugador había guardado reposo domiciliario. Kondo recibió los ánimos de los empleados de Paterna que le vieron. Toda una inyección de moral para un futbolista que lo ha pasado mal en los últimos días y que ya mira con optimismo al futuro. El primer paso, volver a Paterna, está dado.

Kondo sufrió un hematoma intramuscular extenso en su muslo izquierdo el pasado sábado en Vallecas que le obligó a pasar por quirófano en el Hospital IMED de València el pasado domingo. Marcelino García Toral no descarta que el jugador esté disponible al menos para la final de Copa del Rey contra el Barcelona el próximo 25 de mayo. Sin embargo, en el club saben que se tiene que tratar de un milagro. Existe la posibilidad de acortar los plazos estimados de curación de entre 6 y 8 semanas, pero el jugador necesitará posteriormente un proceso de readaptación para coger ritmo competitivo. Es muy difícil, pero no imposible. El jugador no quiere marcarse plazos y prefiere dar pasos seguros con vistas a estar al cien por cien la próxima temporada.