La salvación del Valencia Mestalla pasa por la Fuensanta

El Valencia Mestalla visita la Fuensanta con la convicción de que el choque puede marcar un antes y un después en sus aspiraciones de salvar la categoría. El Conquense está un punto por detrás de los valencianistas a falta de seis partidos, por lo que sacarle tres más de distancia podría suponer prácticamente eliminar a un rival por el objetivo teniendo en cuenta que todavía faltan por sumar los tres del Ontinyent.

La jornada es propicia para que el conjunto de Chema Sanz dé una estocada importante al resto de involucrados en la parte baja. La vitalidad del encuentro no solamente reside en ser un duelo directo contra el conjunto de Cuenca, sino porque el Castellón-Alcoyano que se disputa el domingo podría dejar a otro competidor muy tocado. A pesar del varapalo de la semana pasada ante el Peralada, el cuadro blanquinegro llega mejor al duelo que su contrincante. Con una racha de puntos de diez de los últimos quince, el filial llega al sprint final de la temporada lanzado después de una temporada muy complicada.

El Conquense, por su parte, no llega en su momento más dulce, ya que solamente ha sumado tres puntos de los últimos quince. Su principal baza, no obstante, será la ostensible mejora defensiva mostrada. El conjunto de Cuenca ha encajado solamente un gol en los últimos tres encuentros, lo que le está manteniendo vivo ante la preocupante falta de gol desde la salida de Jairo Cárcaba.

En todo caso, el principal problema con el que tendrá que lidiar Chema Sanz lo tiene en casa. El encuentro ante el Peralada no solamente dejó una dolorosa derrota, sino también varias sanciones. El técnico valenciano no podrá contar con Fernando Román, Pascu y Miki Muñoz. La reestructuración del equipo obligará a dar entrada a jugadores con menor ritmo competitivo. En el eje de la zaga se espera la pareja formada por Hugo Guillamón y Javi Jiménez, no obstante, el de l'Eliana podría ocupar el doble pivote junto a Corredera y ceder la titularidad a Guillem Molina.

Chema Sanz deberá decidir si prefiere reintroducir a Niko Kata en el centro del campo tras varias jornadas sin competir o si por el contrario prefiere dar la titularidad a Guillem para que sea Hugo el que ocupe la medular. En el lateral derecho, por el contrario, hay menos dudas, ya que Óscar Arroyo ya está en condiciones de regresar al equipo. Cristian Rivero está pendiente de la llamada del primer equipo.