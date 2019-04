Así ha sido la rueda de prensa conjunta de Marcelino y Paco López

Marcelino y Paco López, los técnicos de Valencia CF y Levante UD, han dado el pistoletazo de salida al Derbi de València que tendrá lugar este domingo en Mestalla con una rueda de prensa en la que ha quedado patente la coordialidad y el respeto que hay entre los dos entrenadores. Hay mucho en juego, los valencianistas están metido en plena lucha por alcanzar la cuarta plaza y los granotas trata de alejarse de las posiciones peligrosas de la tabla y certificar la permanencia. A unas horas del Derbi no ha pasado desapercibido el 'Caso Jason', que jugará su último Valencia-Levante en Mestalla del lado granota. Esta es la rueda de prensa íntegra.



PACO LÓPEZ. Hablaba el otro día de no cerrar el partido por la ansiedad que puede llegar a tener el equipo por la necesidad de lograr la salvación. ¿Cómo se trabaja eso?

Hablamos de ello entre otras cosas que pasaron en el partido, no simplemente es un factor pero en el vestuario no hay ninguna duda de nuestro trabajo, de la creencia en la idea en lo que se hace y el equipo está preparado y está capacitado para afrontar un gran reto como es venir a Mestalla y jugar contra el Valencia CF.

PACO. ¿Cómo está Toño? Hemos visto que ha entrado en la convocatoria.

Cada vez mejor, la verdad es que estamos muy contentos de la evolución, está entrenando de una forma normal y es uno más, está preparado para cuando consideremos entrar en el equipo.



MARCELINO. ¿Cómo está su equipo después de la victoria del jueves?

En primer lugar quería dar la bienvenida a Paco y agradecerle que esté aquí compartiendo esta rueda de prensa lo que viene a indicar la buena relación que hay entre ambos equipos, es muy importante para el derbi y agradezco cómo se ha comportado la afición en los tres Derbis que he vivido. Lo normal es que nos recuperemos según vayan pasando las horas, después del entrenamiento de esta tarde sabremos con más certeza la disponibilidad de los futbolistas, si tenemos algún jugador con molestias, a día de hoy no tenemos más bajas que las del pasado jueves, salvo las lógicas por sanción y afrontamos el partido con la exigencia de ganar, tenemos la necesidad de hacerlo para seguir optando a la cuarta plaza, nos hemos sobrepuesto al tropiezo de Vallecas muy rápidamente y esperamos confirmarlo con otra victoria ante el Levante UD.



PACO. ¿Qué teme del Valencia CF?

Es un Equipazo, ha ido de menos a más, tiene una identidad clara, es un equipo que rápidamente se detecta lo que quiere hacer en el campo, muy competitivo y que en momentos difíciles que ha podido tener ha creído en lo que hacía, es una muestra clara de que cuando las cosas se tuercen hay que tener fe y convicción, es un equipo tremendamente peligroso por todo esto y porque tiene jugadores de un nivel altísimo, no es casualidad que esté en la final de la Copa, que esté a un paso de la semifinal de la Europa League y que luche por los puestos altos de la clasificación.

MARCELINO. Todos los partidos van a ser importantes, se desmonta la teoría de que tenían un tramo fácil de calendario después de perder en Vallecas.

Tengo que diferir en una cosita, después de los partidos contra Sevilla y Real Madrid se decía que teníamos un calendario fácil...Tenemos el calendario que nos toca y es un calendario muy complicado. Después un Derbi, otro derbi, con todo lo que conlleva: las fuerzas se igualan. Después tenemos dos salidas complicadas fuera, estamos inmersos en la Europa League, donde tenemos muchas expectativas y hemos dado un paso grande pero nos queda el definitivo. Ahora mismo llevamos cuatro partidos más que en la temporada pasada, lo que nos va a hacer llegar a nueve seguros más y esperemos que sean doce, por lo tanto tenemos que venir haciendo lo que hemos hecho toda la temporada, pensar en lo inmediato, no mirar más allá del Derrbi, pensar que nos jugamos las opciones de luchar por le cuarto puesto y que los partidos en casa son vitales para ello. Hay que afrontar cada partido como si fuera el último.

PACO. ¿Se plantea plantea algo diferente atrás? El rendimiento no está siendo positivo y vuelven Vezo y Cabaco. ¿ Cambiará algo arriba? El Valencia CF es el segundo equipo que menos encaja.

Plantear nos planteamos muchas cosas, el equipo tiene muchas alternativas, hemos utilizado varios sistemas y los jugadores se adaptan perfectamente a ese cambio, las señas de identidad no cambian. Lo más importante es lo que se transmite en el campo y que el equipo tenga la identidad que queremos que tenga, que ha tenido en la mayoría de partidos este año y esperemos que siga siendo la misma.

PACO. Ustedes se juegan la vida y el Huesca juega contra el Barça B. ¿Qué le parece?

Jugarse la vida es otra cosa pero entiendo perfectamente la pregunta. En fútbol exagerar con jugarse la vida... Hay que desdramatizar. Nuestra idea es la misma, tenemos la misma confianza que cuando las cosas nos iban bien, la intención es pelear contra el Valencia por todo lo que es este equipo, es te club y queremos ganar. Si venimos con esa ilusión podemos certificar ese objetivo en nuestra casa, es nuestra intención.

MARCELINO. ¿Ahora que no depende de sí mismo mira el calendario de los rivales?

No soy mucho de hacer visiones o perspectivas a medio o largo plazo, lo que hagan los demás es secundario y lo prioritario es lo que seamos capaces de hacer nosotros, que seamos capaces de desarrollar nuestro máximo nivel competitivo para ganar, todo pasa por ganar al levante no por lo que hagan los demás. Seguro que hay enfrentamientos directos, va a haber enfrentamientos contra equipos que se juegan otros objetivos, la puntuación y la igualdad en los resultados demuestra que no puedes considerar a nadie como menor sino demostrarle el máximo respeto porque cualquiera te puede sorprender. Lo que hagan los demás es secundario, nosotros es lo importante.



PACO. ¿Hay alguna noticia de Campaña respecto a su renovación? ¿Nos puede adelantar las cifras?

La única noticia que tengo es que está cerca su renovación, nos alegramos mucho si se hace al final. El día que se rubrique estaremos todos contentos. Ya tengo yo bastante como para preocuparme por las cifras.

PACO. ¿Qué espera de su primer derbi en Mestalla?

Es un gran reto. A nivel personal no cuenta. Siempre hablo en voz del equipo. Es un gran reto para el club, que nunca ha conseguido la victoria en Mestalla. A la vez es ilusionaste e insisto que hay que hacer las cosas bien y tener mucho acierto. Tratar de que con nuestro trabajo ellos no tengan acierto. Lo afrontamos con muchísimo entusiasmo.

MARCELINO. ¿Qué valoración hace del rival? ¿Qué hay que hacer para frenar a Jason?

Que no juegue. Si no juega no hace daño. El Levante UD es un equipo rápido, dinámico, que busca la portería rival con mucha verticalidad a través de los pases, tenemos que proteger muy bien las espaldas y demostrar un alto nivel defensivo para impedir que desarrolle su nivel ofensivo. En ataque ser muy incisivo, vienen encajando goles a nivel consecutivo, tenemos que intentar provocar llegadas con ataque y contraataque. Jugamos en nuestro campo y es la forma de ganar. Nos costó puntuar en el Ciutat, el partido tuvo fases de ida y vuelta constante, vamos a intentar evitarlo aunque no es fácil, desde el trabajo colectivo intentar lograr tres puntos importantes.

MARCELINO. ¿Tiene miedo de que su equipo se confíe demasiado este domingo como en Vallecas?

No. Las cosas no siempre salen como un quiere, a veces no das tu mejor versión mental y física, en Vallecas veníamos de jugar dos partidos muy exigentes, era el tercer partido que jugábamos en seis días, no jugamos como queríamos y ya hicimos nuestro correspondiente análisis. Pensamos que no nos vamos a desviar de lo que hemos hecho en la inmensa mayoría de los partidos, afrontamos el partido con el máximo respeto y la mejor actitud.

PACO. ¿Cómo se gestiona la situación de Jason para este partido?

Dándole absoluta normalidad, Jason es nuestro, del Levante UD hasta el 30 de junio. Así se lo hemos hecho ver desde que sufrió este pequeño conflicto y nos va a ayudar de aquí a final de temporada.