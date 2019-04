"Si ganamos los 18 puntos seremos cuartos"

Marcelino García Toral se muestra contento por la victoria en el Derbi y asegura que todavía depende de ellos meterse cuartos

Partidazo de Guedes de delantero.

Guedes ha hecho el mejor partido de la temporada. Viene teniendo buenas actuaciones, siempre que marcas goles te aumenta la confianza, pero hoy ha tenido mucha continuidad en presencia de juego, estamos muy satisfechos. El rendimiento individual viene reforzado con el juego colectivo del equipo con y sin balón y eso le ha beneficiado, hemos estado muy precisos y ha ofrecido un gran rendimiento.

¿Dónde vamos a ver a Guedes?

Lo veremos en ambas posiciones, tenemos que intentar repartir los esfuerzos y los jugadores que son polivalentes nos ayudan mucho, como Cheryshev o Wass, tenemos que ir valorando siempre qué debemos de hacer en cada momento. Estamos aquí para tomar decisiones.

Dos goles de Santi Mina. Se criticó mucho en las redes la decisión de ponerlo titular.

Confiamos en todos los jugadores y tenemos que utilizarlos, apostamos por ellos, ellos juegan como todos, unas veces les sale bien las cosas, otras menos, pero siempre quieren y nos alegramos mucho por Santi porque le van a servir para aumentar la confianza y necesitamos de todos los jugadores en este tramo final de temporada. Cuando hacemos las cosas no las hacemos por capricho, tenemos que jugar para ganar y para buscar todas las soluciones para intentar evitar lesiones y eso influye en los minutos. Llevamos jugados once partidos más que el año pasado.

¿Cómo está Piccini?

No sé, sé que le están haciendo pruebas, ya sabremos cómo está cuando se tengan los resultados, pero en esa acción me sorprende que no se había pitado ni falta, esperamos que sea lo menos posible pero parece que por algún tiempo va a ser baja.

Más cerca de la cuarta plaza. ¿Pensando ya en el Betis?

Nosotros dependemos de nosotros en la mayoría de circustancias, si ganamos los 18 puntos vamos a quedar cuartos, pero va a ser difícil. El Valencia al estar en tres competiciones, jugamos el jueves y tenemos que pensar en el Villareral y ya pensaremos en el Betis a partir del viernes.

Opciones de Champions

Faltando seis jornadas, estando a tres puntos del Sevilla y a dos del Getafe y la semana que viene se enfrentan entre sí, además les ganamos el gol average, hay que ser optimistas, es difícil, pero el equipo llega en un buen momento físico, futbolístico y mental después de haber sufrido durante la temporada y va a ser importante que las lesiones nos respeten. Si no nos caen más efectivos estaremos en la pelea.

¿Qué opinión le merecen los cánticos de '¡A segunda!' al Levante?

No me gusta a mí tampoco, tenemos que fijarnos en nuestro equipo, dar las gracias a nuestra afición, necesitamos y mucho a a la afición porque las fuerzas cada ves están más justas, porque tendremos errores en acciones sencillas por el desgaste y el apoyo de la afición va a ser muy importante para lograr buenos resultados. El Levante es un club de la ciudad y es importante que los dos clubes estén en primera división y les deseamos un nivel competitivo muy alto y que se queden en primera.

Parecía que en Vallecas se había acabado el mundo... ¿Las dudas del entorno entran en el vestuario?

Sin ninguna duda, en este tiempo que llevo aquí, es difícil en algunos casos para mí entender cómo pasamos de ser un equipo que aspira a todo a ser un equipo que no aspira a nada y nos inundamos de negatividad y esta entra en el vestuario, que no os quepa ninguna duda. De los últimos 20 partidos hemos perdido uno, lo importante son las dinámicas. Creo que estos jugadores después de un momento de dificultad han cambiado la dinámica y se merecen el respeto, el cariño y sobre todo el apoyo.

¿Cómo está Rodrigo? ¿Jugará el jueves?

Tiene unas molestias y los médicos valorarán el tiempo de recuperación, no hemos corrido ningún riesgo y veremos si está para el jueves o para el domingo.