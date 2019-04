Santi Mina volvió a la titularidad en Mestalla y para celebrarlo anotó dos goles en el Derbi frente al Levante UD. Estas fueron sus palabras:

Era muy importante ganar después de la derrota en Vallecas.

Sabíamos que después de la derrota en Vallecas era un partido fundamental para seguir luchando por el objetivo, desde el minuto uno se ha demostrado que fuimos a por el partido, fuimos ambiciosos para seguir enganchados a la lucha y una vez más dar las gracias a la afición por el apoyo porque cuando nos han empatado nos han apoyado.

Se vio un equipo muy elétrico.

Sí, se nos puso complicado cuando nos empataron, es normal que entren dudas, pero nos repusimos rápido con el gol de Gonçalo, hemos tenido el balón y la posesión y hemos dominado el partido desde el minuto uno hasta el noventa, es una victoria que nos refuerza para pelear por el objetivo haste el último partido de Liga.

Rompes una racha de sequía goleadora.

Hacía tiempo que no marcaba, pero no tenía ansiedad, estaba tranquilo, sabía que los goles iban a llegar, si no era yo, los metía otro compañero y lo importante es el colectivo, seguir peleando todos en una dirección por el objetivo es lo que nos va ayudar a conseguirlo.

Siempre dobletes.

Es una cosa que también he pensado cuando he metido el segundo, pero a mí eso no me gusta, tanto tiempo sin meter y luego dos... me gustaría ayudar al equipo en más partidos y hay que trabajar para aportar mi granito de ahora en más partidos.

No te querías salir del campo, le hiciste un gesto a Marcelino.

Uno siempre tiene ganas de jugar, no lo venía haciendo, tenía ganas de seguir en el césped, el míster decidió que no saliese y pude seguir disfrutando hasta el minuto noventa.