Valencia CF - Levante UD: cuarta plaza y permanencia, en el aire

Muy poco o nada tiene que ver este Derbi con el que se disputó en el Ciutat a principios de septiembre bajo el sofocante sol de verano. Era la tercera jornada. Había todo un mundo por delante para construir un equipo competitivo. Había margen para fallar. Esa tranquilidad se ha convertido medio año después en urgencia. El calendario asimétrico de Javier Tebas ha querido que Valencia y Levante vuelvan a verse las caras a solo siete jornadas para el final de la competición sin margen de error y con los objetivos de la temporada en el aire. No existe mayor motivación para unos y para otros que mirar la clasificación antes de que el balón eche a rodar. Asusta de verdad. Por arriba y por abajo de la tabla. La cuarta plaza de Champions League y la permanencia en primera echan humo. Marcelino García Toral y Paco López saben que una derrota complicaría y mucho las cosas en las últimas seis jornadas de competición. Necesidad por ganar es poco. Para unos y para otros, este Derbi es la vida.

«Todo pasa por ganar». El cada vez más doloroso tropiezo de Vallecas ha provocado que por primera vez en la temporada Marcelino admita públicamente que el partido puede ser definitivo. Nunca lo había hecho hasta ahora. Ni siquiera en el cara a cara con el Sevilla del Sánchez Pizjuán. El vestuario del Valencia asume que un nuevo traspiés como contra el Rayo sería decir prácticamente adiós a las aspiraciones de Champions vía LaLiga. La cuarta plaza no admite más errores y más después de la victoria del Sevilla al Betis. Los de Caparrós duermen con 6 puntos de ventaja. El Valencia, además, jugará sabiendo lo que ha hecho el Getafe en Valladolid. Los de José Bordalás aventajan en cuatro puntos a los valencianistas y una hipotética distancia de siete puntos a falta de solo 18 se antoja insalvable. Es la triste realidad de un Valencia que se ha dejado demasiado puntos por el camino esta temporada a base de empates. Hasta 16, más que nadie. El equipo, eso sí, llega reforzado de la machada en La Cerámica que deja al equipo con un pie y medio en las semifinales de la Europa League y con las ganas de demostrarse que la derrota de Vallecas solo fue un accidente. Volver a ser el equipo competitivo y fiable de 2019 que encadenó 17 partidos sin perder es el reto. Todo lo demás será dar un paso atrás. Esta vez, sin arreglo.

Las mismas urgencias corren de lado granota. El Levante se presenta en Mestalla con la peor racha de la temporada. Siete jornadas sin ganar tienen la culpa de la cada vez más angustiosa situación clasificatoria del equipo. La buena noticia es que las dudas no han entrado en el vestuario, los resultados no reflejan el juego del equipo y la confianza sigue intacta. «Si ganamos sabemos que podemos certificar nuestro objetivo en casa». Son las cuentas de un Paco López convencido de conseguir la permanencia en el Ciutat ante Espanyol, Betis, Rayo y Atlético en última jornada. El Celta perdió contra el Atlético y es un alivio. Al Levante tampoco le asustan los grandes escenarios. Ganó en el Bernabéu y no mereció perder en el Wanda con la primera jugada polémica del VAR de la temporada en clave levantinista. El cara a cara con el Valencia también le sienta bien. Plantó cara (3-1) en Mestalla el año pasado con el injusto gol anulado a Coke y arañó un empate en el primer Derbi de esta temporada.Este será diferente. Es a vida o muerte.