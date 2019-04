Carol Miranda toma el mando del Valencia Femenino

La abultada derrota del Valencia Femenino en su visita a San Sebastián ha pasado factura. Al mediodía el Valencia CF anunciaba en un comunicado oficial la destitución de Óscar Suárez como entrenador del equipo femenino.

Este es el comunicado oficial: "El VCF Femenino ha tomado la decisión de que Óscar Suárez deje de ser entrenador del primer equipo desde este lunes, 15 de abril. Carolina Miranda, segunda entrenadora hasta la fecha, se pone al frente del equipo hasta final de temporada.

El VCF Femenino quiere agradecer a Óscar Suárez su profesionalidad y le desea lo mejor en su futuro personal y profesional".

El Derbi femenino del lunes 22 de abril en Mestalla ha comenzado con destitución. El club ha decidido prescindir de Óscar Suárez como entrenador del Valencia Femenino -octavo en la zona media de la tabla a 40 puntos del líder- a falta de tres jornadas para el final de la Liga Iberdrola. La intención era hacerlo al final de la temporada, pero la humillante goleada (6-0) a manos de la Real Sociedad del pasado fin de semana, además de la falta de química entre técnico y jugadoras y la eliminación de la Copa a las primeras de cambio contra la misma Real, ha precipitado la decisión. La encargada de asumir la responsabilidad en el banquillo en las tres últimas jornadas -Levante, Atlético y Betis- será Carolina Miranda, exjugadora profesional y segunda de Jesús Oliva y Óscar, que tenía contrato hasta 2020. Por primera vez una mujer se hará cargo del Valencia Femenino tras el propio Óscar, Tamarit, Cristian Toro y Jesús Oliva. Además, será la tercera entrenadora en la Liga con María Pry del Betis e Irene Ferreras del Rayo.

El Valencia en su comunicado quiso agradecer a Óscar «su profesionalidad y le desea lo mejor en su futuro personal y profesional». Óscar, por su parte, tuvo palabras de despedida a través de las redes. «A todos los que habéis compartido este viaje conmigo, gracias. Me llevo la maleta cargada de emociones, positivas por lo que ha representado defender este escudo y negativas por no haber cumplido las expectativas!», decía el técnico, al que las lesiones de sus jugadoras no le han ayudado.

Más de 10.000 aficionados al fútbol ya disponen de su entrada -el precio es de 3 euros- para disfrutar del Derbi del próximo lunes 22 de abril a partir de las 17:00. Las jugadoras del Valencia Natalia Gaitán y Paula Nicart hicieron este lunes por la tarde un llamamiento en la sesión de firmas que se celebró en la plaza interior de Nuevo Centro. Por parte de las levantinistas acudieron Charlyn Corral y Alharilla Casado. Las locales coinciden en la necesidad de afrontar el Derbi «con la mejor actitud». Las visitantes quieren poner la guinda a la temporada.