Mateu no descarta robarle al Getafe a Maksimovic

Se ha publicado que el Valencia CF va a ejecutar la opción de compra que tiene por Maksimovic. ¿Está tomada la decisión? ¿Cuál es la finalidad de esa operación? Es la pregunta que le hicieron a Mateu Alemany en su comparecencia pública de este martes, a la que respondió de la siguiente manera:

"Esa decisión no está tomada, había jugadores que debían salir del Valencia CF para tener continuidad deportiva y valoramos, a pesar de ser transferido pusimos como condición imprescindible el tener una recompra asequible. Está haciendo una temporada extraordinaria, su precio de mercado diría que no es el de la opción que tenemos firmada y por lo tanto llegado el momento se producirá una situación en la que el Valencia deberá tomar la decisión, seguro. Ahora no quiero hablar más porque está en plena competición y no quiero entrar en más detalles".

De la misma se desprende que en el club hay un interés evidente para ejecutar esa recompra, ya sea para quedarse en la plantilla o, principalmente, para ser traspasado, de ahí que el director general hable de que el precio es ahora superior al de la opción.

Mateu habló iguallmente de la situación de Uros Racic y de una posible oferta por él: "Una oferta formal no hay, interés sí. Está destacando en Tenerife, uno se da cuenta de lo importante que es esa continuidad. Le ha venido muy bien a Uros esa continuidad, como a Fran Villalba. Hay movimientos de mercados, sin nada concreto".

Por último, ua de las situaciones más curiosas de esta comparecencia se dio cuando le preguntaron por ese giro en la planificación deportiva: Se han anunciado ya cuatro fichajes, ¿están vislumbrando un verano en el que van a tener que dar salida a futbolistas importantes?

"¿Cuatro?", fue la respuesta de Mateu. Se trataría de Manu Vallejo, Jorge Sáenz, Salva Ruiz, ya anunciados de manera oficial, y el cuarto Jason Remeseiro, el jugador del Levante, operación que el Valencia CF, como vemos, niega: "¿Jason? ¿Qué Jason, Jeison Murillo? No, no creo que nadie haya anunciado nada sobre ese jugador. Nuestra obligación es estar en el mercado, trabajar con jugadores jóvenes y de calidad y más si están en el mercado español. Eso no obedece a ninguna estrategia diferente sino a tener buenos futbolistas, no veo un cambio de estrategia. Si no se ha hecho antes es porque no había esos jugadores, nosotros estamos fichando jugadores jóvenes, de calidad, aunque no estén en el primer equipo. El mercado del fútbol te exige ir a por los jugadores jóvenes o cuando ya están en un nivel alto hay precios imposibles, hay que anticiparse. Todos saben que el pasado verano hicimos un esfuerzo importante para no vender nuestros jugadores y además fichamos futbolistas importantes, pero hay que producir ventas, eso hay que hacerlo".