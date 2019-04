Marcelino explica el problema de Kondogbia

Marcelino García sigue sin descartar de manera definitiva a Geoffrey Kondogbia para la Final de la Copa del Rey aunque sabe que las opciones son casi nulas y más después del nuevo problema que ha sufrido el futbolista, intervenido la pasada noche de urgencia después de una recaída de la lesión que se produjo en el partido de Vallecas. El técnico, en la rueda de prensa previa al partido de vuelta ante el Villarreal, ha intentado dar una explicación sobre lo ocurrido con la lesión del centrocampista. Estas son sus palabras horas antes de jugarse el pase a las semifinales de la Europa League en Mestalla:

¿Cómo está Kondogbia? ¿Qué le pasó? ¿Ahora sí es el final a la temporada? ¿Qué le pasa a Jaume?

Sabéis que soy poco preciso para temas médicos, sé que ambos están de baja. Kondogbia tuvo un resangrado en la zona del golpe y tuvo que volver a ser intervenido rápidamente, parece ser que es bastante menos de lo que fue la primera vez. En cuanto a la recuperación, ya veremos, son diez días más quedando tan poco tiempo para el final de temporada... cabe la posibilidad de que no esté. Estamos en ese supuesto. Jaume tiene un problema en el estómago con dolores fuertes y está pendiente de evolución, si todo transcurre con normalidad se incorporará rápidamente a los entrenamientos, ayer ya hizo un entrenamiento individual.

Se habla mucho de rotaciones, también del Villarreal. ¿Las va a hacer?

La eliminatoria está encaminada con un resultado muy bueno, todo lo hubiéramos firmado antes del partido de ida, pero de estar encaminada a solucionada hay 90 minutos de juego, no nos podemos confiar porque vinimos de un 0-2 contra el Celtic y en el primer tiempo lo pasamos mal, cualquier momento en que el rival se pone por delante te pueden entar dudas y hay que evitar con todo nuestro esfuerzo esa circunstancia. Nosotros seguiremos haciendo rotaciones, no nos van a llegar para que jueguen los mismos jugadores, como confiamos en todos los jugadores y ellos nos lo respaldan con rendimiento, intentaremos utilizar a todos sabiendo que tienen que dar su máximo rendimiento.

¿Cómo estan Piccini y Rodrigo?

Para el partido de mañana son baja Rodrigo, que está haciendo entrenamiento dentro, Piccini aún no tiene movilidad para hacer ejercicios, pero al ser un golpe cada día que pasa hay una mejora. Veremos si llega al domingo o si no al siguiente partido. Rodrigo creeemos que si todo transcrurre con normalidad para el día del Betis pueda estar.

¿Cómo se convence al indeciso que duda si ir a Mestalla?

Se tiene que convencer él mismo, el equipo necesita el apoyo del público, habrá mucho esfuerzo, mucha ambicion y la posibilidad cercana de jugar una semifinales de la Europa League, depues de habernos clasificado para la final de Copa, vamos a tener momentos de dificultad por la igualdad de la competición y la suma de esfuerzos acumulados... ojalá haya mucha gente apoyando a los jugadores desde el minuto uno hasta el final.

¿Cómo está Parejo? Ayer no se entrenó. ¿Qué le pasa? ¿Estará contra el Villarreal?

Sí, creeemos que sí, tenía un golpe fuerte en el gluteo lumbar y creemos que hoy entrenará con normalidad y mañana estará disponible.

¿Le va a condicionar la alineación los cuatro apercibidos?

Todavía no hemos pensado en la alineación, intentaremos que no surja ningún problema y no aacumulen esa amarilla por la cual pueden estar suspendidos y que pasen limpios a las semifinales. Veremos qué decisión tomamos porque hay golpes, cansancio y cada día que pasa cambian las circunstancias... van surgiendo inconvenientes y esperamos que no surja nuinguno más y todos los disponibles estén.

¿Nápoles o Arsenal en semifinales? ¿Cuál le iría mejor?

Si tenemos la suerte de jueguemos esa semifinal te lo diré, no me gusta hacer supuestos, hay que jugar contra el Villarreal la vuelta de cuartos de final. Si producto de nuestro juego y trabajo estamos en semifinales gustosamente te responderé.

Nunca se ha dado esta temporada un resultado que deje fuera al Valencia.

Pues hay que apostar... ¿cuánto se pagaba el pase del Ajax? No lo sé, porque no apuesto, pero no nos podemos confiar porque no jugaríamos un buen partido, queremos ganar porque es la mejor forma de evitar cualquier sorpresa. Queremos que los jugadores disfruten y trabajen con ilusión y ambición y ese es el camino, no podemos dejar pasar los minutos, no es la mentalidad adecuada. Tenemos experiencias en este sentido, antes explicaba lo del Celtic, pero también lo que nos sucedió con el Krasnodar. Después de esas dos situaciones hay que lograr no caer en esa complacencia de dejar pasar el tiempo porque la eliminatoria nos sonríe, hay que ganar para coger confianza y eso te aumenta las expectactivas para todo.

¿Si fuera el entrenador del Villarreal le incordiaría el partido?

Podíamos pensar lo mismo del partido de ida y jugo la misma alineación que tres días después contra el Girona, no sabría qué decirte, el que sabe la decisión y el que sabe qué tiene que decisión tomar es el entrenador del Villarreal y él decidirá lo que considere más oportuno para este partido.