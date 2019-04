Superar al Villarreal supone un salto, a dos partidos de dos finales

Dos finales en la misma temporada. No ha sucedido nunca. La posibilidad de luchar por dos títulos en el año del Centenario es una oportunidad como para no dejarla pasar. Si supera el corte del Villarreal en cuartos, el Valencia CF estará a dos partidos de Bakú. Una bomba en ilusión, en prestigo y en historia. El paso es importante, desde todos los puntos de vista. El club no tiene tantas semifinales en Europa, sería la décima. Las dos últimas –en la Europa League– tuvieron un duro desenlace ante Atlético y Sevilla. La última fue hace cinco años, con aquel terrible gol de Mbia en el descuento y la carrera de Unai Emery, que no pudo contenerse en la celebración. El fútbol siempre ofrece la posibilidad de revancha. Ahora el adversario puede ser el Arsenal, que comanda de nuevo Unai.

"Ganar un título es una sensación que como entrenador no tengo, mis compañeros del cuerpo técnico tampoco, hay bastantes jugadores de la plantilla que no han vivido esa sensación, por lo tanto creo que sería un sueño hecho realidad". Marcelino tiene claro lo importante. El míster asturiano conquistó la clasificación para su primera final tras derrotar al Betis, en la Copa del Rey. También está viviendo un curso de explosión y lo dejó claro en el Magazine de la UEFA.

La cuadratura del círculo

El cuerpo técnico y la plantilla son conscientes de que la ventaja (1-3) es buena, pero no es definitiva. Los resultados está temporada advierten que los errores se pagan. La mentalidad es clave, juegue quien juegue. El equipo lo demostró en la recta final en la ida disputada hace seis días en La Cerámica. Este equipo conoce la sensación de competir una semifinal en València para el Valencia CF. La explosión vivida ante el Betis puede reproducirse dentro de tres semanas en Mestalla. La próxima eliminatoria –ante Arsenal o Napoli– se resolverá también en el coliseo blanquinegro, aunque ingleses o italianos también suponen otro nivel en dificultad. La Europa League cobrará tono de Liga de Campeones. El plus en ingresos también se hará sentir. Liquidar al Villarreal supone 2,4 millones de euros. Los ingresos previstos en competiciones empiezan a cuadrarse. Todo va en línea. Ahora es cuando la Europa League empieza a dispararse por prestigio deportivo, foco mediático e inyección económica. Cita con la historia en el Centenario.