La Agrupación de Peñas organiza viaje para la final

La Agrupación de Peñas del Valencia CF organiza viaje para la final de Copa del Rey, del próximo 25 de mayo, que medirá al Valencia CF con el FC Barcelona en el Benito Villamarín. El desplazamiento será el mismo día del partido en AVE. Salida a primera hora de la mañana y regreso tras el partido. La entrada no está incluída en el viaje. La venta de ticket empieza este jueves en la sede de la Agrupación de peñas hasta agotar existencias.



Esta es la información del desplazamiento



AVE Ida, Vuelta , Salida Estación Joaquin Sorolla

Salida: Día- 25 sábado — Hora- entre las 07:00 y las 09:00 (se detallara el horario exacto con antelación al día de la salida)

Vuelta: Día- 25 sábado — Hora- Tras el partido.

AVE Peñista – 190,00 EUROS (Imprescindible Tarjeta Penyista vigente de esta temporada). El viaje incluye: ida y vuelta en ave,seguro de viaje, traslados Santa Justa al estadio y del estadio a Santa Justa. LA ENTRADA NO ESTA INCLUIDA EN EL VIAJE

PLAZAS LIMITADAS



La venta de tickets para el viaje comenzara el Jueves 18-04-2019 en la sede de la Agrupación de Peñas, hasta agotar existencias. (Horarios de mañana 9:30 a 13:30 horas – Tarde: 15:00 a 18:00).Solo hasta las 18:00 por el partido de EuropaLeague. Si quedaran plazas seguirían vendiéndose el martes 23.

No se harán reservas telefónicas. Las plazas se abonaran en el momento de hacer la reserva. (disponible pago con tarjeta). No habrá devolución en caso de no viajar.

Los datos necesarios para la compra de plazas son: Nombre y Apellidos – dni – fecha de nacimiento – nº de móvil y correo electrónico de cada persona que viaje. Los billetes de ave serán nominativos.

NOTA IMPORTANTE : Los menores deberán de viajar con algún adulto, en caso de no ser el padre o madre del menor deberá llevar una autorización firmada por los padres.

Para los no peñistas habrá plazas de AVE disponible en las tiendas de BCD Travel Brand.

LA AGRUPACION NO DISPONE DE ENTRADAS SUELTAS.



Por normativa de la Liga de Fútbol Profesional y los Cuerpos de Seguridad del Estado:



Se exige la presentación de D.N.I. de cada una de las personas que vayan a viajar con la Agrupación de Penyas Valencianista. Cada billete será único e intransferible, pudiendo ser anulado en caso de no coincidir el Nombre y D.N.I. del billete con la persona que se presente a la hora de la salida.

Por motivos de Seguridad estos datos estarán en posesión de la Agrupació y los Cuerpos de Seguridad que corresponda en cada desplazamiento.

