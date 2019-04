"Si llego a saber que le enseñan amarilla no habría sacado a Coquelin"

"Yo siempre hago autocrítica, habíamos pensado que queríamos también dar descanso a Dani, pero con la lesión de Carlos Soler no teníamos otra opción para esa posición. Diakhaby jugó 90 minutos y esa circunstancia no se dio. Ha ocurrido así, tenemos otros jugadores en la plantilla que podemos utilizar y de lo que sí estamos muy satisfechos es de jugar una semifinal de la Europa League ante el Arsenal". Son las palabras de Marcelino García respecto a las dos circunstancias que acabaron marcando este partido de vuelta de cuartos de final, la amarilla que elimina a Coquelin para el primero de los choques ante los ingleses y la clasificación del equipo para esa semifinal europea.

Marcelino asume su responsabilidad y asegura que, de haber sabido que le mostrarían la amarilla, no habría puesto a jugar en la recta final del partido a Francis Coquelin: "Si hubiera sabido que le sacan amarilla no lo habría sacado al campo, pero con un resultado tan favorable y sin tener una necesidad de disputa lo lógico era que no le sacaran amarilla". Cree, eso sí, que el árbitro se equivocó al amonestar al jugador en una acción totalmente involuntaria: "Hubo un acto instintivo, un golpeo de balón que le da en la pierna y luego en la mano y eso normalmente no es amarilla, pero el árbitro, que por lo que parece se jugaba mucho, decidió sacarla. Tomé esa decisión sabiendo que lo lógico era que no sucediera, por esa regla de tres no habría puesto a Diakhaby ni a ningún otro, nunca pondríamos a jugadores que puedan caer sancionados. Reconozco mi absoluta responsabilidad".

¿Qué tiene Carlos Soler? ¿Está lesionado?

"El cambio ha sido porque tuvo unas molestias en el muslo izquierdo. Carlos jugó muy bien hasta que le empezaron esas molestias", afirma el técnico.

El rival en semifinales, el Arsenal, ¿lo prefería antes que al Nápoles?

"Quería al Nápoles... No, es broma. Sabíamos que son dos grandes equipos, el Arsenal está luchando por entrar en Champions en la Premier en una disputa muy fuerte con varios equipos, diferencia de puntos mínima. Tiene extraordinarios futbolistas y un entrenador que nos conoce perfectamente, muy buen entrenador y que en todos los equipos realiza un gran trabajo, aquí se puede dar fe de ello. Pero luego en una semifinal puede pasar cualquier cosa, no hay un favorito claro, puede que ellos tengan más obligación pero nosotros mucha ilusión".

"Tengo un equipo muy competitivo y gracias a estos futbolistas, que pasaron momentos de mucha dificultad y supieron sobreponerse a todo ello, estamos a un partido de la Champions, en una final de la Copa y en una semifinal de la Europa League. El cuerpo técnico les muestra todo su agradecimiento al trabajo que están haciendo, estoy muy orgulloso del trabajo y el rendimiento de este quipo, pero no nos conformamos, queremos quedar campeones de Copa y queremos clasificarnos para la Champions, lo ideal sería juntar las dos cosas en una, pero veremos", decía a la hora de valorar la temporada que está realizando el Valencia CF.

¿Qué le dice a los aficionados que han venido y se han mojado en la grada?

"Tiene mucho valor, darles las gracias porque además se han hecho notar. Llevo dos años en València pero llover como hoy pocas veces de forma tan fuerte y continuada. Gracias por su apoyo, por estar ahí y por venir en el número que vinieron en un día tan feo y con la eliminatoria muy encaminada. Muchísimas gracias, vamos a seguir intentando corresponderles y a su vez pido que nos apoyen porque los esfuerzos se van acumulando, llegamos a un momento en que cada partido es una final. También aprovecho para dar la enhorabuena al Valencia Basket por el título recientemente logrado, me alegro mucho por su presidente, por los jugadores y por todos".

Respecto al partido, Marcelino destacaba que "nuestra puesta en el partido fue muy buena, tuvimos intensidad, ritmo y la idea de meter un gol a pesar de la ventaja que teníamos, luego después de tener algunas imprecisiones nos costó más y el Villarreal pasó a dominar. En el segundo tiempo estuvimos más imprecisos, las circunstancias hicieron difícil meterse más en el partido, la lluvia, quizá empezamos a pensar ya en lo que viene y el transcurrir hasta el final era pasar los minutos intentando evitar lesiones y evitar sanciones, aunque esto último no lo pudimos evitar del todo".

También tuvo el míster palabras para el partido de Toni Lato: "Creo que Lato ha tenido un buen partido en líneas generales, ha defendido muy bien tanto a nivel posicional como a nivel de duelo, luego se ha incorporado al ataque bien, la prueba es que ha conseguido un gol fantástico".