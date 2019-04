Rotaciones en clave Liga

El Valencia-Villarreal de esta noche poco o nada tendrá que ver con el partido del pasado jueves en La Cerámica. Empezando por las alineaciones titulares de uno y otro equipo. Se esperan muchos cambios en los dos onces. El contundente 1-3 de la ida ha condicionado la vuelta. Marcelino García Toral y Javier Calleja planean dar descanso a algunos de sus jugadores titulares pensando en LaLiga. Habrán rotaciones por doquier. Los dos entrenadores así lo han anunciado. El domingo manda después de cómo fueron las cosas en la ida. El técnico del Valencia tiene previsto reservar efectivos para medirse el domingo al Real Betis en el Benito Villamarín con el objetivo Champions en juego. Lo mismo pasará con en entrenador del Villarreal. Los 'groguets' se juegan la vida contra el Leganés en plena batalla por sobrevivir en primera división. La permanencia a falta de seis jornadas para el final de la competición está en el aire. Ni uno ni otro pueden permitirse el lujo de malgastar energías en una eliminatoria europea que parece sentenciada con el doblete de Gonçalo Guedes y el gol de Daniel Wass.

«Nosotros seguiremos haciendo rotaciones, no podemos jugar todos los partidos que nos quedan con los mismos porque no nos van a llegar, además, confiamos en toda la plantilla y los jugadores nos respaldan con sus actuaciones. Intentaremos utilizar a todos en este tramo final de competición, sabiendo que debemos dar el máximo rendimiento para conseguir los objetivos», decía Marcelino. El técnico tiene previsto dar descanso a algunos jugadores habituales con mucha carga acumulada de minutos y riesgo de lesión como Ezequiel Garay, José Luis Gayà, Gonçalo Guedes y un Francis Coquelin que es 'material sensible' en la plantilla tras confirmarse el adiós definitivo a la temporada de Kondogbia.

Marcelino también tiene otro motivo para sentar a Gayà, Guedes Coquelin y... Diakhbay. Los cuatro están apercibidos en Europa y se perderán el partido de ida de las semifinales si ven una cartulina amarilla. Si no la ven, pasarían limpios. El asturiano dejó entrever que lo va a tener en cuenta. «Intentaremos que no surja ningún problema y no acumulen esa amarilla por la cual pueden estar suspendidos y que pasen limpios a las semifinales. Hay golpes, cansancio y esperemos que no surjan más inconvenientes». Lato, Roncaglia, Ferran, Cheryshev o Santi Mina apuntan al once inicial. Oportunidad de oro también para Kang In o Sobrino. Parejo se ha recuperado del golpe en el glúteo y está llamado a liderar el equipo.



Con algún canterano del filial

Tampoco se esconde Calleja públicamente. El técnico amarillo anunció este miércoles que habrá rotaciones. En la alineación estarán jugadores del filial, otros que salen de lesión como Trigueros y algunos menos habituales. Calleja hará cambios pensando en la complicada situación en Liga y apostará por 'caras nuevas' en un once más 'B'. De hecho, se espera que jugadores como Sergio Asenjo, Funes Mori, Mario Gaspar, Santi Cazorla, Vicente Iborra, Toko Ekambi o Samu Chukwueze no sean titulares. Los jóvenes del filial con opciones son Ramón Bueno -pivote-, Pepe Castaño -central-, Andrei -lateral- y Chuca -medio-.