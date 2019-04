Explosión de alegría de Lato en Europa League

«Creo que Lato ha tenido un buen partido en líneas generales, ha defendido muy bien tanto a nivel posicional como a nivel de duelo, luego se ha incorporado al ataque bien, la prueba es que ha conseguido un gol fantástico». Marcelino reconoció los méritos del lateral izquierdo en sala de prensa. La mejor noticia de lavuelta de cuartos fue Toni Lato, sin duda. Como sucedió ante Manchester United, Celtic o Krasnodar, el de la Pobla de Vallbona tuvo una actuación destacada. Tiene un algo especial con Europa, se ha hecho evidente desde su debut con el Valencia CF, ante el Rapid de Viena, en el mítico Ernst-Happel. Fue el 25 de febrero de 2016. Tres años y 41 partidos después conquistó su primer gol oficial. «He visto que Gonçalo –Guedes– levantaba la cabeza, el portero ha dudado y se la he cambiado de lado». Lato lo vio claro y así lo explicó ante las cámaras de Movistar. Por si había alguna duda, su gol liquidó la eliminatoria a los 13 minutos de arrancar la vuelta. No hubo más opción para el Villarreal.

No era un partido más para el lateral izquierdo. Después de no participar ante el Krasnodar, en Rusia, y quedarse fuera de la convocatoria ante el Villarreal, Lato aprovechó el encuentro para reivindicarse y exhibir personalidad. Pese a la falta de continuidad ofreció una actuación seria y volvió a sumar en ataque. Tres asistencias y un gol lleva. Números que no están nada mal para un defensa, que no están nada mal para los minutos (1.020) que acumula.

Lato siempre es sinónimo de frescura y energía. La celebración y el abrazo de todos refleja que la alegría fue compartida. Es querido y se hace querer. «A nivel de confianza me da un plus, cuando estas trabajando mucho tiempo y no tiene oportunidades, agradeces momentos así», aseguró. Lato no se olvidó de agradecer el apoyo a su familia, a sus amigos y también a sus compañeros. El lateral izquierdo formó una sociedad tremenda con Guedes, estuvo firme y se incorporó con sentido. El mejor ejemplo fue el gol: apertura al portugués y penetración por el pasillo interior en busca del gol. Todo muy plástico.



Medio equipo destacado

Lato está presente en el equipo ideal de la Europa League y en el mejor once estadístico de los cuartos de final vuelta. El Valencia CF no falla. La UEFA también ha destacado a Neto, Diakhaby y Parejo. Buen amplificador para el central francés, que necesita partidos así. Las estadísticas también subrayan el trabajo de Daniel Wass, otra pieza de valor en el engranaje de Marcelino. Rode, Kostic, Rebic, Hasebe, Da Costa... también fue la noche del Eintracht.