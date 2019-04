Alineaciones probables del Betis-Valencia CF

Betis y Valencia CF se miden por cuarta vez en este curso y el equipo sevillano lo hace con la necesidad de lograr su primer triunfo de la serie para mantener opciones europeas, aunque el Valencia llega al Benito Villamarín lanzado y en dura pelea por alcanzar un puesto 'Champions'. Los béticos, tocados tras perder la pasada jornada el derbi del Sánchez Pizjuán ante el Sevilla (3-2), afrontan las seis últimas jornadas del torneo con poco margen de error para repetir por segunda campaña seguida la clasificación para un torneo continental.El equipo que entrena Quique Setién no lo tendrá fácil en el partido que cierra la trigésima tercera jornada de LaLiga Santander ante el Valencia de Marcelino García Toral, rival que le hizo sufrir la mayor decepción de esta temporada al eliminarlo en las semifinales de la Copa, de la que los verdiblancos serán los anfitriones de la final.

Pese a ello, los duelos entre ambos conjuntos han sido esta campaña siempre muy igualados, con el 0-0 de la primera vuelta liguera en Mestalla, el 2-2 de la ida de Copa en el Villamarín y el 1-0 para los valencianistas en la vuelta.Setién puede tener dos significativas bajas en el centro del campo, la del portugués William Carvalho, que sufrió una fractura en la nariz y una elongación en el aductor izquierdo el pasado sábado ante el Sevilla, y la de Sergio Canales, quien se resiente de un esguince en el tobillo derecho. El futbolista cántabro, aunque fue duda hasta última hora, forzó para jugar el derbi pero esta semana volvió a quejarse de la zona dañada. La baja de estos dos jugadores le puede dar la oportunidad desde el inicio al centrocampista de contención Javi García o a los extremos Cristian Tello y Joaquín Sánchez, además de que Marc Batra también podría recuperar la titularidad en el centro de la defensa en lugar del brasileño Sidnei da Silva, algo tocado.

El Valencia, por su parte, necesita obtener la victoria para no perder las opciones de disputar la próxima edición de la Liga de Campeones y saltará al Benito Villamarín conocedor del resultado del encuentro entre el Getafe y el Sevilla, los dos equipos que le preceden en la clasificación. Sexto con 49 puntos, la obligación de ganar es consecuencia de la situación de Sevilla y Getafe, cuarto y quinto, respectivamente, con 52 y 51 puntos y con los que tiene a favor la diferencia particular de goles, por lo que aunque no podrá acceder a la cuarta plaza, un triunfo le haría salir beneficiado en esta jornada. El Valencia afronta el encuentro tras haber vencido al Villarreal en el cruce de vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa, en las que se enfrentará al Arsenal en semifinales.

El equipo de Marcelino García Toral afronta el encuentro con una sola derrota en los veintiún partidos que, en diferentes competiciones, ha disputado en los tres últimos meses, con cinco victorias en los seis más recientes, en los que sufrió su única derrota, ante el Rayo Vallecano en Madrid n su último desplazamiento liguero. El técnico asturiano tendrá la baja de Geoffrey Kondogbia, que ya no jugará en toda la temporada por una lesión muscular. Tras las rotaciones introducidas en el partido de la Liga Europa del pasado jueves, es posible que hombres como Ezequiel Garay, José Luis Gayà, Francis Coquelin o Denis Cheryshev estén en la alineación inicial frente al equipo andaluz.