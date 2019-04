Marcelino explica la decisión de dejar marchar a Kang in

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral no ha decidido todavía si Guedes jugará de delantero ante el Betis y confirma que hay un pacto con la federación de Corea para recuperar a Kang in si el club lo considera necesario. El canterano se ha marchado ya con la selección Sub' 20.

Esta es la rueda de prensa íntegra del entrenador del Valencia CF:

¿Qué le pasa a Jaume?

Fue baja los dos últimos partidos, ahora está iniciando progresivamente entrenamientos en el campo, el de hoy ha sido el primero completo.

Manifestó tras el Derbi que ganando los 18 puntos el equipo sería cuarto.

Sumar los 18 puntos es muy difícil, todos tenemos partidos muy complicados, todos por igual, si ganamos todo tendremos un porcentaje muy alto por no decir casi absoluto de estar en Champions, pero hay que pensar partido a partido, sumar tres puntos contra un equipo, el Betis, que es muy difícil, que se está jugando sus opciones de Europa y para nosotros es importante ganar a un rival directo, quedarnos a nueve puntos y dar un gran paso por el objetivo teniendo en cuenta que hay un enfrentamiento directo, sería un golpe de moral para nosotros mismos aunque la dinámica positiva nos hace ver la cosas con mucho optimismo.

El equipo lleva muchos partidos jugados y no se ha caído físicamente. ¿Se había preparado así?

El fútbol solo te permite mirar lo inmediato, es lógico que dependiendo del estado mental, físico y futbolístico el futbolista esté en el tope de rendimiento o no, pero cuando empezamos pensamos en ganar el primer partido, el segundo, el tercero... siempre parece que los equipos de Marcelino se caen en las segundas vueltas y parece ser que no se caen. Parejo, por ejemplo, lleva en torno a 4.000 minutos y nos quedan aún nueve o ojalá diez partidos.

¿Qué ha aprendido de los enfrentamientos con el Betis? ¿Qué tiene que hacer bien el equipo?

Mal no lo hicimos en estas dos temporadas y en mi modesta opinión todos se han parecido en la forma de desarrollarse, ellos son un equipo que tiene la posesión como arma fundamental, lo lógico es que nos ganen en posesión y que esa participación sea de los centrales porque eso significará que están lejos de la portería, hay que intentar que no intervengan jugadores que está en buena forma que son definitivos, nosotros necesitamos dar criterio al juego y utilizar el ataque y el contraataque como arma porque nuestra idea es ganar allí.

Vuelve Rodrigo Moreno. ¿Puede repetir Guedes en ataque?

No tengo aún decidido si veremos a Guedes y tampoco hemos decidido si jugará Rodirgo arriba. Ambas cosas creo que no se contradicen, puede que jueguen los dos o ninguno o que juegue uno de ellos, veremos, algunos jugadores tienen secuelas y en función de todo mañana decidiremos.

¿Les puede descentrar a los jugadores la ola de robos?

En el vestuario no entro casi nunca, entre ellos lo habrán comentado, lo hemos comentado a modo particular con los implicados, no creo que les descentre, pero sí que les incomode, no es agradable que te quieran robar y sobre todo si tienes familia y niños dentro, es una situación incómoda para todos, la familia es uno de los bienes que tenemos. no sé por qué sucede esa zona y no se pone freno.

¿Significa un extra de motivación ir al escenario de la final de Copa?

No, es un campo en el que ya hemos jugado, es una competición diferente y un partido en el que cada uno tiene sus armas, sabemos lo que supone para el Betis ganar supone ganar que es acercarse a nosotros, y para nosotros ganar supone atacar de forma decidido el cuarto puesto. Hay que jugar un partido atractivo, difícil, ilusionante e importante, no decisivo pero sí importante.

El equipo ya no cuenta con Kang In, concentrado con Corea del Sur Sub-20.

Hemos llegado a un pacto entre club y la federación coreana, viendo que no tenía minutos todas la partes creyeron que era lo oportuno, si necesitamos de ese jugador, si se diera la circunstancia, podríamos traerlo, todos creímos que era la mejor decisión posible.