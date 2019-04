Con Guedes todo es posible

La Champions es posible con Gonçalo Guedes. La 'Ducati' ha arrancado y ya no hay quien la pare. El portugués marca la diferencia. El Valencia invirtió cuarenta millones el pasado verano para disfrutar de exhibiciones como la del Benito Villamarín. Sus dos goles al Real Betis son un golpe de efecto en la lucha por la cuarta plaza. Está en el mejor momento de la temporada y, con él, el Valencia es capaz de todo en la final de Copa, la Europa League y, por supuesto, la Liga. Los de Marcelino superan al Sevilla en la clasificación, están a tiro de dos puntos del Getafe y afrontan las últimas cinco jornadas del campeonato lanzados y con un elemento diferencial que ni José Bordalás ni Joaquín Caparrós tienen: Gonçalo Guedes.

El arranque de partido cumplió las previsiones de Marcelino García Toral. El Betis tenía el balón pero lejos de las posiciones de peligro. Sin profundidad. Donde lo quería el técnico del Valencia. El equipo no tenía la posesión, pero sí el control. Junto, replegado, esperando la oportunidad de robar y lanzar una transición rápida. Como el balón largo de Cheryshev a Guedes. Era el guión. El primer contratiempo llegó en forma de lesión. La rodilla del ruso se giró casi tanto como los planes del entrenador obligado a devolver a Guedes a la banda izquierda y dar entrada a Rodrigo Moreno. El equipo no se descompuso. Siguió con su plan y fue creciendo ofensivamente con el paso de los minutos. El aviso llegó desde la derecha con incursión de Carlos Soler por la derecha y remate alto de Santi Mina. El gol llegó al filo del descanso tal y como lo había dibujado Marcelino en su cabeza en la previa. Salida de balón rápida de Parejo al primer toque, conducción igual de vertiginosa de Rodrigo y definición 'top' de Guedes. El portugués trazó la diagonal desde la izquierda y cuando parecía que se había metido en la boca del lobo se sacó de la manga un derechazo de treinta metros imposible para Pau López. Golazo y mazazo para un Betis que no tradujo su posesión en ocasiones de peligro claras: dos remates de Jesé y Tello que no encontraron portería y un cabezazo alto de Mandi. Dominio esteril. Un clásico en el Benito Villamarín. El Betis se marchaba al vestuario tocado.

El Valencia entró en la segunda parte con las ideas igual de claras. Solo hubo que esperar un minuto para ver otro contragolpe endiablado de Guedes y Soler. El portugués estaba lanzado. El equipo también. Era el momento de matar el partido y el Valencia lo hizo. Otra vez desde la cabeza pensante de Parejo. El capitán interpretó mejor que nadie un saque de esquina jugado en corto. Levantó la cabeza, vio a Guedes en la frontal del área y el portugués hizo el resto con otro derechazo potente y raso para adentro. El Betis no tenía capacidad de reacción y el Villamarín entonaba indignado el «¡Quique, vete ya!». Por si fuera poco apareció el de siempre. Neto Murara cortaba cualquier tipo de esperanza bética deteniendo un cabezazo de Junior. El Betis estaba entregado a manos de un equipo de Marcelino serio, sin fisuras y con gasolina de sobra para llegra entero al noventa. El partido ya solo lo podía perder el Valencia. Marcelino lo vio tan claro que decicidó darle descanso a Guedes en el último cuarto de hora. Casualmente o no todo empezó a torcerse en una jugada aislada. Primero, con un penalti evitable por manos claras de Paulista que Lo Celso no desaprovechó desde los once metros. Después, con una doble amarilla a Rodrigo que dejaba al Valencia en inferioridad numérica en el tramo final de un partido que se había complicado mucho. Demasiado para los méritos de un Betis que ni lo creía. Gameiro tuvo en sus botas la oportunidad de sentenciar el partido a la contra. Era el 1-3. Al Valencia le tocó apretar los dientes y sufrir en los últimos minutos. 'Quin patiment!'. Pero, qué equipo. Luchando, compitiendo, sufriendo y ganando. Y ahora a por el Atlético el miércoles en el Wanda. Con Guedes todo es posible.



Ficha técnica:

1 - Betis: Pau López; Mandi (Loren, m.58), Bartra, Feddal; Joaquín, Guardado, Kaptoum (Lainez, m.75), Junior; Tello, Lo Celso; y Jesé (Sergio León, m.69).

2 - Valencia: Neto; Wass, Garay, Paulista, Gayà; Carlos Soler, Parejo, Coquelin, Cheryshev (Rodrigo, m.34); Guedes (Gameiro, m.77) y Santi Mina (Lato, m.69).

Goles: 0-1, M.45: Guedes. 0-2, M.48: Guedes. 1-2, M.78: Lo Celso, de penalti.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano). Expulsó por dos tarjetas amarilla al valencianista Rodrigo, que las vio en los minutos 62 y 82. Además, amonestó a los locales Guardado (m.46+), Júnior (m.54), Feddal (m.58) y Lo Celso (m.73).

Incidencias: Partido de la trigésima tercera jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Benito Villamarín ante cerca de 43.000 espectadores. El Betis estrenó unas camisetas ecológicas hechas con material reciclable.