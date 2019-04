Marcelino habla de Guedes, la lesión de Cheryshev, la expulsión de Rodrigo...

Marcelino se mostró contento tras la victoria del Valencia CF frente al Real Betis en el Benito Villamarín. El asturiano habló del buen momento de Guedes, la lesión de Cheryshev, la expulsión de Rodrigo...

Valoración de lo que suponen estas victorias en canchas de equpos que también luchan por posiciones europeas.

Era muy importante ganar este partido, al final se nos complicó cuando teníamos el absoluto control del mismo. Esta victoria nos coloca en una situación muy buena, nos aleja de un rival directo, el Betis, a nueve puntos más golaveraje. Estamos ganando a todos el golaveraje particular con todos los rivales y estamos orgullosos de cómo compite este equipo. Aunque nos puede quedar ese susto final el trabajo ha sido buenísimo. Jugamos ante un buen equpio, con buenos futbolistas y una afición que cuando las cosas iban mal mostró su desaprobación pero que cuando marcó gol su equipo se volcó por completo.

Guedes, otra vez factor diferencial

Ha sido determinante con sus apariciones en el partido, dio dos buenos goles.

¿Qué le pasa a Rodrigo? No ha celebrado el gol y luego se ha marchado expulsado

Cuando metimos el gol no me fijé, no puedo fijarme en lo que hace cada uno, seguro que disfrutó con el gol de su compañero. Nos dio salida, control y situaciones de peligro. La expulsión es intepretación del árbitro, el Betis se pudo quedar también con diez pero el árbitro decidió advertirlo y no sacársela.

Este equipo no se rinde y sabe sufrir

Sin sufrir no se gana, solo el Barça. El Madrid, el Atleti, todos y más en el tramo final. Hay una dura disputa por mantener la categoría y estamos acostumbrados a sufrir porque no lo pasaron nada bien. Todos esos empates nos permiten ganar el golaveraje a todos los equipos y ir sumando puntos, llevamos nueve derrotas en cincuenta y dos partidos, jugamos una final aquí, volveremos aquí, estamos a dos partidos de una final y a dos puntos del cuarto puntos, el valencianismo debe sentirse orgulloso del equipo.

Triplete

Sería extraordinario pero ni hemos logrado el cuarto puesto, ni hemos ganado la Copa todavía y estamos a dos finales de llegar a otra final. Hubiéramos firmado estar así a estas alturas pero nos quedan nueve partidos en el mejor de los casos. Ojalá seamos capaces de lograrlo.

Quique vete ya

Nunca es agradable, es un compañero y la situación no me agrada, otra valoración no puedo hacer. Nosotros estamos expuestos, yo también tuve dificultades en el Valencia CF. El Betis nos generó alguna duda, tuvimos problemas con el balón en los primeros minutos. Nos hubiera gustado hacerles más daño y recuperar el balón en bloque medio, eso nos generó dudas. En bloque bajo el equipo se encuentra bien, nos puede gustar más o menos pero se encuentra seguro de sí mismo.

Hacía fotografías al estadio vacío

Ahí estaba, es para tener mejor orientación de algunas cosas.

De cara a los partidos que vienen refuerza la autoestima

No cabe ninguna duda, colocarnos quintos por delante del Sevilla y a dos del Getafe dejando a nueve al Betis es positivo, sabíamos que este partido estaba marcado en el calendario desde hacía dos o tres semanas. Era muy importante, esta victoria es un golpe moral grande, un aumento de la autoestima y la confianza en nosotros mismos y nos coloca en una situación muy buena.

Momento físico del equipo, Cheryshev, Parejo

Si jugamos más de 4.000 minutos descansados no vamos a estar pero hay que aguantar, por eso pido el apoyo de la grada. Lo importante es que seamos eficaces y saquemos los partidos adelante. Cualquier lesión nos limita, esperemos que lo de Cheryhsev no revista ninguna gravedad y que Piccini vuelva lo antes posible y ojalá seamos capaces de recuperar a Kondogbia antes del final de la competición. Con tantos minutos es normal que pasemos por momentos de dificultad, puede que acabe el curso con 15 partidos más que la temporada pasada.