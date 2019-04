Atención: Se encienden las alarmas con Denis Cheryshev

El primer diagnóstico realizado Denis Cheryshev descarta una posible rotura de ligamentos. Hoy será sometido a más pruebas para determinar con mayor seguridad el tipo de lesión.

El centrocampista se marchó lesionado en el minuto 34 de la primera parte del partido entre el Betis y el Valencia CF en el Benito Villamarín por una hiperextensión en la rodilla derecha. Un forcejeo en la banda izquierda con el central Mandi dejó la pierna del extremo ruso clavada en el césped del Benito Villamarín e inmediantamente fue al suelo al notar el dolor. En su lugar entró Rodrigo Moreno, mientras Cheryshev se marchaba por la banda muy dolorido y cojeando considerablemente.

De esta forma el cuerpo técnico, que no daba crédito teniendo en la retina la reciente y grave lesión de Kondogbia, descarta una baja de larga duración del extremo ruso. No se descarta por tanto que Marcelino no pueda contar con el ruso en lo que queda de temporada por lo que hasta el nuevo diagnóstico, cunde el nerviosismo en el club de Mestalla.