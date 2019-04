El Valencia CF y el Betis se pelean en las redes sociales

El partido entre el Betis y el Valencia CF no ha terminado. Los noventa minutos de fútbol sí y en ellos ganó el Valencia CF 1-2 con dos goles del portugués Gonçalo Guedes, pero horas después, ambos clubes siguen enzarzados en una disputa en redes sociales.



En concreto en las cuentas oficiales en inglés que Valencia CF y Betis tienen. Todo empezó con un tuit del Betis en el que pedía vengar en la Liga la eliminación en Copa del Rey. Al respecto hay que recordar que el conjunto valencianista apeó a los andaluces tras empatar a dos en el Benito Villamarín y ganar 1-0 en Mestalla con gol de Rodrigo.



A este tuit, tras el encuentro, respondió el Valencia CF diciendo "Lol, no" en clave de humor, algo que no pareció sentar bien conjunto verdiblanco que le respondió diciendo que es tan importante saber ganar como saber perder y le recordó que tras caer en la Copa, felicitó al conjunto de Mestalla por meterse en la final. A ello, respondió finalmente y zanjando la polémica el Valencia CF diciendo que todo es broma.





Hi, @valenciacf_en



We think it's possible you don't know this but, in football, knowing how to win is as important as knowing how to lose.



Here you have an example ??



See you next season. pic.twitter.com/Eo2Rm3TgZ8