Valencia Femenino - Levante Femenino, un derbi para crear afición

Es el partido de Ivana, el de su reencuentro con Mestalla. Hace dos años lideraba el recital de las que fueron sus compañeras a muchas que hoy tiene a su lado. Su cambio de barrio supuso unos de los movimientos más sonados por su legado como murciélago. Desde que se anunció su salida y el posterior fichaje por el Levante, este encuentro estaba señalado en rojo en el calendario de la inminente mundialista junto a Marta Corredera, más que el de la primera vuelta en el Ciutat que estuvo a punto de perderse por unas molestias. Hoy vivirá emociones fuertes por todo el poso que dejó en la que fue su casa y que siempre llevará en el corazón: formación, crecimiento, vivir lo que significa luchar por no descender, disfrutar de los años de progresión y los de la apuesta por la sección de fútbol femenino, llegando a la final de la Copa de la Reina de 2015 en Melilla. Diez años antes de aquel subcampeonato frente al SC Huelva participó en un Campus del Valencia que significó que se le abriesen las puertas de la selección autonómica e ingresase en el Colegio Alemán, el antecesor del actual VCF Femenino, y hasta su adiós era la única que resistía desde la fundación. Con 15 años, 1 mes y 24 días formó parte del primer once de la historia de la sección valencianista. La eliminación en la Copa de la Reina en cuartos de final a manos del Atlético de Madrid (23 de mayo de 2018) fue su último servicio como blanquinegra. Lástima que además pusiera el punto y final siendo expulsada. 'Eterna Capitana' o 'Allà on vages et seguirem' fueron los mensajes de agradecimiento que lucían en las pancartas de su despedida.

Por su mente sobrevolarán muchos recuerdos y no solamente los de aquel 6-0 del 23 de abril de 2017. Ahora Ivana estará en el bando contrario liderando la zaga del Súper Levante en el #EllesSomTots y tendrá que vérselas con Mari Paz, la jugadora con más temporadas en el club, desde la 2013/14, y con la que ha compartido un sinfín de momentos. La gallega vivió el proceso inverso, aunque con un par de equipos entre medias. Llegó a Orriols en 2006 y hizo realidad su sueño de debutar en la máxima categoría. Estuvo dos años y conquistó una Liga (2008) y una Copa de la Reina (2007, marcando un doblete en la final). Antes de echar raíces en el Valencia, Mapi pasó por el Barça (2008-2011) y el Espanyol (2011-2013). En febrero cumplió 31 años y en junio pasado amplió su vinculación hasta 2020. Aunque fue suplente en el Derbi de la primera vuelta, su relevancia en ataque sigue intacta año tras año, con más de un centenar de goles entre Liga y Copa. «Por mucho que estemos sufriendo por lesiones o malos resultados, vamos a salir a ganar este partido», destaca sin dudas la valencianista.

Mestalla volverá a abrir sus puertas para acoger un Derbi de la Liga Iberdrola dos años menos un día después. Por aquel entonces, los grandes estadios comenzaban a engalanarse para ellas. 17.011 espectadores vivieron una exhibición blanquinegra. En algo más de media hora, el Valencia ya ganaba 4-0 y pudo hacer más sangre que el 6-0 final. Un 'set' que dejó como última imagen las lágrimas de emoción de Marta Peiró, besándose el escudo. Este Valencia-Levante merecía disputarse en este escenario después de que el de la temporada pasada se jugara en el Puchades (2-3). En Orriols ya se ha convertido en algo más cotidiano y ahora ese proceso se extenderá en la acera contraria. Que en el duelo de la primera vuelta se superara la barrera de los 20.000 ha servido también de excusa para que el VCF tomara el testigo y se pusiera las pilas. El crecimiento es imparable, la lista de estadios de Primera es amplia y Mestalla pondrá su segundo granito de arena. Está claro que las fechas festivas no ayudan y que incluso habrá que mirar al cielo, pero hay confianza en que haya esa respuesta de aficionados que ellas merecen.



El orgullo en juego

En el plano clasificatorio no hay alicientes. El Levante tiene virtualmente cerrada la tercera plaza y el Valencia se quedará en esa octava posición que ahora ocupa, pero que el Espanyol aún amenaza con arrebatársela. En días como hoy, los puntos tienen sobre todo un factor emocional. Del último precedente en Mestalla, Débora, Natalia Gaitán, Carol Férez, Yanara Aedo y Mari Paz podrían repetir. Paula Nicart y Gio Carreras también tuvieron minutos, pero están fuera de la lista de 18 por lesión, así como Marta Peiró, en su caso ausente por decisión técnica. En el Levante permanecen Alharilla, Guti, Maitane, Nerea Pérez, Sonia Prim y Charlyn Corral en la plantilla. Han cambiado de camiseta Banini, Claudia Zornoza e Ivana, blanquinegras en aquel 6-0 y ahora tres de las piedras angulares del proyecto azulgrana. «Un Derbi es un partido único, no sabes lo que va a pasar. Vamos a salir los dos equipos con muchas ganas para que los aficionados disfruten, que es lo principal. Hay muchos factores que influyen. Haciendo lo que debemos hacer, seguro que nos irá bien. Es cierto que la eliminación de Copa fue un palo duro y nos tocó remar contracorriente, pero en el Derbi vamos a salir a por todas», destaca Alharilla, una de las supervivientes en el Levante del 6-0 y que la jornada pasada disputó su partido 200 de granota (186 en la Liga Iberdrola y 14 en Copa).





Carol Miranda, debut y tres partidos para lanzar al Valencia Femenino



El Valencia se ha bloqueado en las últimas jornadas ya que encadena tres derrotas seguidas ante Barcelona (3-0), Rayo Vallecano (1-2) y Real Sociedad (6-0). No sufría un correctivo tan abultado como el de Zubieta desde el 8-0 del 4 de diciembre de 2011 en casa del Barcelona. Un 0 de 9 que le ha impedido proyectarse en la clasificación cuando había sumado 18 de los 24 puntos anteriores. Una humillante derrota en San Sebastián que acabó por adelantar el adiós de Óscar Suárez, que en verano había firmado por dos temporadas.

El rendimiento deportivo en Liga, lejos de las mejores aunque condicionado también por la plaga de lesiones, la prematura eliminación en la Copa de la Reina ante las donostiarras y, sobre todo, la falta de química con sus jugadoras precipitaron esta decisión. Carolina Miranda, exjugadora profesional y la segunda de Óscar y en su día de Jesús Oliva, llevará las riendas en estas últimas tres jornadas ante Levante, Atlético y Betis, con Andrea Esteban, que el 13 de marzo anunció su retirada, de ayudante del cuerpo técnico. Es la tercera entrenadora de la Liga Iberdrola junto a María Pry (Betis) e Irene Ferreras (Rayo Valllecano). Su primera convocatoria es la misma que la última de su antecesor.

El Levante sí que llegará al Derbi con una sonrisa. También llevaba dos partidos perdiendo contra Atlético (0-4) y Athletic (2-0), pero se cargó de energía y buenas sensaciones tras golear en el penúltimo partido de la temporada en Buñol al EDF Logroño (4-0). Un triunfo con Soni como protagonista. Sorprende verla solamente con 7 tantos cuando ha sido cuatro veces máxima realizadora de la competición (2012, 2013, 2014 y 2015). Autora de un doblete, la vallecana no marcaba desde el 21 de noviembre en casa del Granadilla. En la actual pelea por el gol, Charlyn Corral (19 tantos) se resiste a ceder su corona a Jenni Hermoso (23). Kino García no podrá contar con las lesionadas Buceta y Lucía, y las demás están disponibles. Banini fue suplente frente a las riojanas por unas molestias y corría el riesgo de no estar disponible en su reencuentro con Mestalla. La pareja de Ivana en el centro de la zaga (Ruth o Guti) y las socias en ataque de Charlyn y Alharilla (Soni, Banini o Eva) son los interrogantes en la apuesta granota.



