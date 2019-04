"Ganar al Atlético sería un puntazo"

Marcelino García Toral es claro al afirmar que "ganar al Atlético" este miércoles en el Wanda Metropolitano (19:30) sería "un puntazo". Sin embargo, el entrenador sabe que la pelea por la cuarta plaza va más allá y no desecha la opción de sumar "un empate" para continuar con vida en la puja con Getafe y Sevilla. Como hizo horas antes Simeone, Marcelino también reparte elogios al rival. "El Atlético es un ejemplo en el que mirarnos", dice el entrenador, que confirma que la lesión de Cheryshev no ha cambiado su opinión sobre el ruso, pendiente de que el Valencia CF ejerza una opción de compra cifrada en siete millones de euros.

Esta es la rueda de prensa íntegra de Marcelino en la previa del Atlético-Valencia:

¿En qué es mejor el Atlético y en qué puede ser el Valencia superior?

"El Atlético es un gran equipo, y lo es con todas las letras. Por grandes futbolistas, que están dentro de una idea de juego exitosa de muchos años. Es un equipo con mucha experiencia, capacidad individual puesta al servicio del colectivo, con un grandísimo entrenador... un ejemplo en el que mirarnos. ¿En qué somos mejores? Creo que en una Liga no estamos al nivel para competir con Atlético, Barça y Madrid; en un partido queremos ser superiores y ganar. En las últimas tres temporadas jugamos tres partidos muy igualados. Allí perdimos con un golazo de Correa y en nuestro estadio tuvimos dos empates, siendo superior el Atlético en el primero de la campaña pasada. Esperamos jugar un partido en el que seamos competitivos... la victoria sería la situación óptima y en el peor de los casos, el empate"

¿Opina que el calendario del equipo es ideal al jugar con rivales con poco en juego?

"Está por ver si se juegan nada o no... Todos sabemos que con Simeone no se jueguen nada, ni en un amistoso, es una opción que no existe. Además, el entrenador dijo que lucharían por superar al Barcelona mientras las matemáticas no dictasen lo contrario.En el Wanda han empatado dos partidos y sólo han perdido uno, únicamente han encajado siete goles, tres de ellos en ese partido perdido con el Real Madrid. El Atlético es el peor rival en este momento. El Eibar, por ejemplo, el año pasado también vino en una situación cómoda y empatamos a cero. Pensaremos partido a partido. Centramos toda la atención en el duelo de este miércoles, que es muy difícil, afrontamos el partido con la ilusión de ganar porque nos jugamos mucho, estamos en dinámica positiva, el equipo es sólido, es muy complicado ganarnos, en 23 partidos sólo hemos perdido uno y queremos seguir sin perder. Queda ya tan poco que debemos centrar la atención en el rival, no en las lesiones y sí en los que están aptos, en hacer lo máximo para ganar".

¿Cuál es su opinión si el club le pregunta si Cheryshev debe seguir?

"Cuando me lo pregunten le responderé, argumentando mi respuesta. Puedo decir que estamos tristes porque perdemos para el tramo final un futbolista que ha desarrollado muy buena temporada. Estamos tristes por él, porque sabemos de las ganas que tenía para este tramo final tan importante y, por lo tanto, es una mala noticia para el futbolista y también para el equipo, nos resta un futbolista con unas características que no tenemos muchos".

¿Cambia lo que piensa después de la lesión?

"No, por supuesto".

¿Y la ausencia del ruso varía sus planes de colocar a Guedes de delantero?

"El otro día también anotó dos goles jugando de interior. Cuando planificamos la plantilla tenemos la idea de buscar futbolistas que sean polivalentes y con Guedes tenemos esta posibilidad de que juegue arriba o en la izquierda. Ahora al falta Cheryshev creo que por lógica serán más los minutos que juegue más en la izquierda que en punta. Para este partido no contemplamos la opción del doble lateral. No es algo que vayamos a utilizar salvo en momentos puntuales. Podemos pasar a Wass a la izquierda, a Carlos Soler o a Ferran Torres".

¿Cómo valora la temporada de Neto? ¿En el Wanda se enfrentarán los dos mejores porteros de la Liga?

"Está haciendo una temporada muy buena. Esta temporada, incluso, mejor que la temporada pasada. Estamos muy satisfecho de su papel dentro del equipo. Está siendo un futbolista importante como lo dicen los minutos y el rendimiento. En la Liga hay grandes porteros y Neto está entre ellos.

¿No perder ante el Atlético es fundamental para seguir con opciones de Champions?

"No es decisivo, pero si ganamos es un puntazo. Tras ganar al Betis en Sevilla, no va a ser decisivo. Si fuésemos capaces... lo vamos a intentar. Ganando en el Wanda daríamos un paso... tampoco decisivo, pero sí muy importante".

¿Cómo valora que el árbitro Alberola Rojas se haya quedado en la 'nevera' por una suave colleja a Morata? ¿No le parece excesivo?

"No tengo argumentos, no vi la jugada. Escuché el comentario, pero no vi la jugada. No sé cómo sería de fuerte. Hay veces que tenemos que simplificar, la buena armonía sin acciones despectivas no creo que genere problemas, aunque tampoco soy nadie para decir si la decisión tomada es la correcta".