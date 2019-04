La última victoria del Valencia CF en casa del Atlético la firmó Joaquín

El Valencia se verá las caras este miércoles ante el Atlético de Madrid en un feudo que no asalta desde el año 2011. Hay que retroceder ocho temporadas para rescatar la última victoria del Valencia en casa del Atlético. Por aquel entonces, un Valencia asentado en la tercera posición visitaba a un Atlético de Madrid que deambulaba por mitad de la tabla. El Valencia se impuso por 1-2 en un partido que comenzó ganando el Atlético. Una noche estelar de Joaquín, que marcó los dos goles de la remontada, terminaron de hundir a un Atlético que no se encontró en toda la temporada y que estaba hecho un mar de dudas. Desde entonces, el Valencia no conoce la victoria cuando se trata de visitar al Atlético de Madrid.



Velocidad de crucero

Sin embargo, este es un Valencia muy diferente al de las últimas temporadas. Su buen momento es innegable. Cuatro victorias consecutivas y la mira fija en la Champions. En su camino el Valencia se encuentra ahora ante la piedra más grande de las cinco que le quedan. El Atlético, un equipo que en palabras de Marcelino, les "señala el camino a seguir" y que es un espejo en el que mirarse en muchos aspectos. El Valencia este año se caracteriza por su solidez defensiva, algo que también ha caracterizado al Atlético estos años. Esta temporada el Valencia es el segundo equipo de la Liga que menos goles ha encajado (28), solo superado por el Atlético (21). Los de Marcelino se enfrentarán a un equipo muy similar al que costará resquebrajar en defensa. El Atlético llega al partido de este miércoles con una defensa bajo mínimos. Giménez será baja y Simeone se verá obligado a acelerar la aparición de Savic. Además de la baja de Lucas Hernández que arrastra el equipo desde febrero.