El Valencia CF no 'recupera' a Kang In tras la lesión de Cheryshev F. CALABUIG

El ruso Denis Cheryshev se lesionó durante el partido que el Valencia CF jugó ante el Betis en el Benito Villamarín y aunque la lesión no es todo lo grave que pudiera parecer en un momento -las pruebas han descartado una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha-, se perderá lo que queda de temporada tal y como ha anunciado el conjunto de Mestalla.

Pero pese a la lesión de Cheryshev, el Valencia CF no cuenta con el coreano Kang In Lee. El joven canterano del conjunto de Mestalla está concentrado con la selección Sub'20 de su país y la previsión era que no volviera a jugar a las órdenes de Marcelino, pero el propio técnico explicó en rueda de prensa que el club había llegado a un acuerdo con la federación coreana por el cual Kang In podría regresar en caso de que lo considerase necesario. Esto dijo Marcelino: «Hemos llegado a un pacto entre club y la federación coreana, viendo que no tenía minutos todas la partes creyeron que era lo oportuno, si necesitamos de ese jugador, si se diera la circunstancia, podríamos traerlo, todos creímos que era la mejor decisión posible».