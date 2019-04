"El Atlético empezó con más intensidad que nosotros"

Marcelino detectó una merma de intensidad en el equipo como la causa principal por la que el Valencia CF encajó frente al Atlético tres goles, una situación que destacó que es la primera ocasión que ocurre durante más de medio centenar de partidos de oficiales en esta temporada 2018/19. El entrenador asturiano considera que el partido del domingo en Mestalla contra el Eibar es ya una auténtica "final" en busca de la cuarta plaza. Además, explicó que el cambio de Guedes, único en los 90 minutos, se debió a una molestia en el gemelo del extremo portugués.

A continuación la rueda de prensa de Marcelino, al completo, en el Wanda Metropolitano:

-Valoración del partido

"Siempre que se pierde hay una tristeza que nos invade a todos. Ellos empezaron con más intensidad y, en una perdida evitable en medio campo, se aprovecharon de esa circunstancia para hacernos gol. Pero nos repusimos bien, empatamos y ellos no tuvieron más ocasiones; incluso, nosotros tuvimos una ocasión en el tramo final de esa primera mitad para adelantarnos, pero en una contra muy bien ejecutada nos metieron el segundo... El equipo volvió a reponerse del mazazo y empatamos. Habíamos creado situaciones de peligro, fue una pena el tercer gol. Nos roban un balón en medio campo, nuestro futbolista dice que fue falta y el árbitro dice que no... Y Correa nos hizo un golazo desde la misma posición y en la misma portería de la temporada pasada, aún tuvimos otra aproximación. Es una pena que no hayamos logrado un resultado favorable metiendo dos goles. Ha sido la primera vez que nos meten tres goles, así que algo hemos hecho diferente y peor que en el resto de los 54 partidos de la temporada... y, si es contra el Atlético, eso significa en muchos casos una derrota. Ahora quedan 12 puntos en juego, tenemos que pensar en el siguiente partido, afrontaremos dos partidos en casa y dos fuera. Ese partido contra el Eibar para nosotros una final, sin duda"



-Siempre dice que no desea encajar más de 30 goles, hoy el Atlético ha hecho fácilmente tres goles y alguna ocasión más.

"Nosotros hemos cometido un error muy grande. No elegimos el mejor sitio para no tener el mejor día desde el punto de vista defensivo. Esta es la primera vez en 54 partidos que encajamos tres goles, y hemos jugado contra rivales de muchísimo nivel. Nos ha faltado intensidad y la idea de defender todos en todas las zonas, aparte de la eficacia que ha tenido el Atlético. Recuerdo esas tres ocasiones en las que hizo el gol y un remate de Griezmann de cabeza cruzado, ya con el 2-2... no creo que hayan tenido más. El fútbol es así, cuando enfrente hay grandes futbolistas como los del Atleti debemos impedir el más mínimo peligro"

-¿El cambio de Guedes fue por alguna molestia o un motivo táctico? Estaba siendo el jugador más resolutivo del Valencia en las últimas semanas.

"Una molestia en el gemelo en el descanso. En una de las primeras acciones del segundo tiempo nos dio la sensación, quizá por un golpe o por esa molestia, que no estaba o que se quejó. Nos dio la sensación de un poco de cojera. Hablamos con el cuerpo médico y, con el ánimo de evitar riesgos y dado que tenemos la baja de Cheryshev en esa banda, decidimos hacer el cambio"

-Desde arriba daba la sensación de que el jugador no quería salir...

"No se lo he preguntado. No suelo preguntar a los futbolistas si quieren salir o no"

-Parecía molesto o extrañado...

"No lo percibí"

-¿Le ha sorprendido una falta de tensión del equipo? Aún así, el equipo ha competido contra el Atlético con bajas importantes y jugadores menos habituales en el césped como Diakhaby o Sobrino.

"No quiero que sea excusa, no lo es, pero es una realidad: Nos viene sucediendo cuando jugamos cada tres días que nos cuesta meternos en el partido. Esta vez ellos han llegado al partido después de cuatro días. Repito que no es excusa. Todos conocemos al Atlético, que siempre inicia ambos tiempos, sobre todo, el primero con bastante intensidad. Aprovecharon un error nuestro, una jugada en la que podíamos haber salido fácil, tuvimos tiempo para resolverla, aunque cuenta también la precisión en el centro y el remate. Desde ese punto de vista, no estoy para nada a disgusto de cómo ha iniciado, y en el segundo iniciamos dominando; en líneas generales, estoy satisfecho del equipo: sólo el Madrid les metió tres en casa, el resto no pasó de uno, nosotros le hemos hecho dos goles al Atlético, que había encajado sólo siete en la Liga como local. Sin embargo, es una gran pena que, metiendo dos goles, no hayamos puntuado y el rival nos haya metido tres por primera vez en la temporada"

-Ha comentado que el próximo partido ya es una final. Seguirán los partidos entre semana, ¿cree que el calendario es más favorable que para los rivales por la cuarta plaza?

"Del calendario nunca te puedes fiar. La única derrota que tuvimos en 22-23 partidos fue contra el Rayo, así que debemos pensar que cualquier partido se decide por mínimos detalles. La competición está muy igualada, hay muchos equipos en la lucha por objetivos no realizados, que no se conseguirán casi hasta la última jornada, lucha por Europa, el descenso... Ahora tenemos que recuperarnos bien. En cuatro días tenemos un partido en casa, el primero de los cuatro que quedan en Liga, muy importante, debemos ganarlos. Pedimos a la afición que nos apoye porque el cansancio se acumula, los esfuerzos son muchos y nosotros para ganar tenemos que dejar el 100% en el campo siempre. Las aspiraciones para ser cuartos siguen intactas, ahora a descansar y ganar el siguiente partido"

-En una dinámica de tantos partidos, ¿por qué decidió no agotar los cambios?

"Porque el equipo estaba en una buena dinámica. Tras el empate si queríamos hacer uno, pero no nos dio tiempo, una vez que había que remontar creíamos que en ataque el equipo lo estaba haciendo francamente bien. Íbamos a reforzarnos con la idea de aguantar en defensa, pero no nos dio tiempo, seguimos atacando con criterio y en el final generamos alguna situación"

-¿Cómo está físicamente Coquelin?

"No me consta que tenga ningún problema físico"