Correa golpea cuando el Valencia creía en la victoria

Al Valencia CF le pilló el chaparrón en el Metropolitano y acabó perdiendo un partido en el que el Atlético estuvo fino para penalizarle los errores. Generó poco peligro, pero acertó a la primera en ambas mitades con los goles de Morata y Griezmann para que los de Marcelino fueran siempre obligados a remontar. Y lo hicieron, no una vez, sino dos. Primero con una brillante acción de ataque culminada por Gameiro y ya en los quince últimos minutos con un claro penalti transformado por Parejo. No fue suficiente para sumar al menos un punto en un partido en el que el equipo, pese a haber entrado mal, acabó creyendo que podía incluso llevarse la victoria.

Haber ganado allí habría sido casi casi determinante para alcanzar la cuarta plaza, pero claro, en el 8 de partido, cuando Morata empujaba el primero de la tarde, el gol ya hacía algunos minutos que se veía venir. El equipo de Marcelino, aunque con el Atlético enfrente nunca puedes decir que no estabas avisado, cometió demasiados errores en su puesta en escena, perdió balones ahí donde no debía y asistió contemplativo a la jugada conducida por Lemar que acabó con ese centro de Juanfran que remataría el delantero en posición acrobática, llegando a poner la bota allá donde Garay ni imaginaba que llegaría. Un golpe así con el Atlético enfrente, con diferencia el equipo que menos goles recibe de LaLiga, suele ser una montaña difícil de escalar. Eran muchos minutos por delante en los que asumir más riesgos sabiendo que el rival te espera, te muerde y mucho más, te cose a patadas a poco que huele la recuperación de balón.

Otra pérdida, solo dos minutos después, vuelve a desatar una contra de Griezmann que Morata está cerca de convertir en el segundo, si no llega a rematar demasiado blando para que atrapase Neto. Habría sido el fin, pero no. Ya fuera porque poco a poco iba entrando en calor o porque de verdad le vio las orejas al lobo, el Valencia hizo acto de presencia, un desempeño que tardó en materializarse en acciones de peligro, llegar al área de Oblak siempre es tarea complicada. En el 34, la mejor jugada hasta ese momento del equipo acabaría con remate final de Mina sin consecuencias. Fue, sin embargo, la antesala del gol, una jugada no menos brillante con balón de primeras de Soler sobre Mina, que sorprende sorteando a la vez a Godín y a Savic con un sombrerito para asistir al francés, que sin ánimo de celebrarlo, se asegura de que el balón acabe en la red.

Había encontrado el equipo el camino gracias en buena parte a Gameiro. Con información privilegiada, el ex del Atlético escrutaba espacios y abría huecos. Lo hacía antes del descanso, en el 42, abriendo a Guedes para que el portugués colgara una buena pelota otra vez hacia la posición de Mina , que la caza de cabeza pero demasiado formado, el remate le sale flojo y ligeramente desviado.

Acabó bien el Valencia la primera mitad y quiso dar continuidad, la primera tras el descanso fue para Coquelin, que colocó mal el cuerpo a la hora del remate y la mandó a las nubes. No es lo suyo el disparo. Si la primera mitad tuvo sus fases, lo que nos deparaba la segunda no iba a ser menos, porque transcurridos solo cuatro minutos el Atlético volvía a golpear la espalda de la defensa con el segundo de Griezmann, que le gana claramente el salto a Gayà para superar a Neto de cabeza.

Otra vez a remontar y, además, sin Guedes, al que Marcelino retiraba antes de la hora de partido para poner en juego a Sobrino. Iba a ser su único cambio del partido y el delantero, que tendría la última en un balón de cabeza que se marchó fuera, llevaba mucho tiempo sin aparecer. Se ubicaba en la derecha, Soler pasaba a la izquierda y, pese a ello, el empate llegaba en el 76, un penalti por manos de Saúl que el árbitro tenía que visionar en el VAR y que transformaría Parejo con decisión, sin la duda de haber fallado los últimos dos.

Quedaba poco, pero suficiente para que cualquiera de los dos buscara los tres puntos. Se loe llevaría el Atlético gracias, otra vez, a Ángel Correa, que había sustituido a Filipe en el 63 y en el 80 resolvía con un fuerte disparo con mucha rosca ante el que Neto solo podía poner la mirada.



Ficha técnica:

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luis (Correa, min. 63); Koke, Saúl, Rodri Hernández, Lemar (Thomas, min. 70); Morata (Arias, min. 84) y Griezmann.

Valencia CF: Neto; Wass, Diakhaby, Garay, Gayá; Soler, Coquelin, Parejo, Guedes (Sobrino, min. 59); Mina y Gameiro.

Goles:

1-0, min. 9: Morata.

1-1, min. 36: Gameiro.

2-1, min. 49: Griezmann.

2-2, min. 77: Parejo, de penalti.

3-2, min. 81: Correa.

Árbitro: Hernández Hernández (C.Canario). Amonestó con tarjeta amarilla a Morata (min. 47), Filipe Luis (min. 56) y Saúl (min. 76) por parte del Atlético de Madrid, y a Soler (min. 22), Sobrino (min. 73) y Diakhaby (min. 90+2) en el Valencia.

Estadio: Wanda Metropolitano.