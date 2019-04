Otro partido para Guedes

El Atlético de Madrid recupera a Griezmann pero el Valencia CF va al Metropolitano con un Gonçalo Guedes en plena explosión. De fútbol y de goles. Las ocho dianas que lleva esta temporada, cinco en LaLiga y tres en Europa, no supondrían una cifra espectacular si no fuera porque las ha materializado en las últimas seis semanas. Hizo su primer gol el 10 de marzo en Girona, el 0-1 de un partido que el Valencia CF acabaría ganando 2-3. En aquel momento nada hacía presagiar que estábamos ante la irrupción definitiva del fichaje estrella, que no terminaba de arrancar después de todos los problemas físicos que le llevaron al quirófano a mediados de diciembre. Solo cuatro días después, un gol en el minuto 93 en Krasnodar libraba al equipo de la eliminación en la Europa League, a partir de ahí todos los goles que le han convertido en uno de los mejores artilleros del continente en esta recta final de la temporada se traducían además en victorias del conjunto de Marcelino.

La del Wanda es una prueba de selectividad, un partido de máxima dificultad ante el único equipo que se acerca esta temporada a los números del FC Barcelona. Una victoria, con el calendario que tienen todos los equipos que persiguen la Champions, dejaría al Valencia CF muy cerca de quedarse la deseada cuarta plaza a la espera de lo que puedan sumar este jueves sus más directos competidores, el Getafe recibe al Real Madrid en el Coliseum y el Sevilla se enfrenta en su propio feudo frente al Rayo. Y una victoria del Valencia daría además el título de campeón de manera matemática al Barça, esta es por tanto la última bala del Atlético en busca de un imposible como sería optar al título, aunque vital para conservar el segundo puesto que ahora sí empieza a acechar el Madrid de Zidane. No es fácil ganar en el Wanda, en 33 jornadas solo lo ha conseguido el propio Madrid y allí cayó la Juventus por 2-0 en Liga de Campeones.

Una prueba que para Gonçalo tiene un recuerdo inmejorable porque fue ante el Atlético de Madrid, entonces todavía en el Vicente Calderón, donde el portugués hizo el primer gran gol de su carrera deportiva. Fue el 30 de septiembre de 2015, tenía entonces 18 años y fue el autor del 1-2 con el que el Benfica se imponía a domicilio a los de Simeone en un partido de Champions League. Guedes, jugando como extremo derecho, culminaba un contragolpe conducido por la banda contraria por Nico Gaitán para fusilar con su pierna derecha a Oblak, al que volverá a tener enfrente en este Atlético-Valencia. Hoy es probable que regrese a la banda izquierda por la lesión de Cheryshev, después de haber mostrado sus enormes posibilidades jugando junto al delantero.

Ese día Simeone sorprendió con su elogio en la rueda de prensa posterior, «me gustó mucho el joven Guedes», palabras que pusieron en alerta a muchos clubes por las condiciones de este joven futbolista. Para entonces el Valencia le había echado el ojo, era un jugador del que Jorge Mendes había hablado maravillas a Peter Lim, que apenas hacía un año que había comprado el paquete de acciones del club. Pero su precio se disparó y fue el PSG el que la temporada siguiente se lo llevó por 30 millones, a partir de ahí la historia es la que ya conocemos.