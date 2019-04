Emery quiere fichar para el Arsenal a un ex del Valencia CF

Emery quiere fichar para el Arsenal a un ex del Valencia CF REUTERS

Unai Emery quiere fichar a un exfutbolista del Valencia CF. El técnico vasco, y ex entrenador del conjunto de Mestalla, está buscando en el mercado un jugador para el centro del campo y según señalan diferentes medios de comunicación británicos, se está planteando el fichaje del portugués André Gomes.

André está jugando esta temporada en el Everton de la Premier League cedido por el FC Barcelona. Fichar a André Gomes en propiedad cuesta alrededor de treinta millones de euros.

Pero el ex jugador del Valencia CF es uno más de los diferentes centrocampistas que está mirando Emery para el Arsenal de la temporada que viene. Otros jugadores en la agenda del conjunto londinense son el también ex valencianista Ever Banega, ahora en el Sevilla, o el jugador del Eibar Joan Jordan, que gusta mucho en el Valencia CF pero que su fichaje se está complicando. Conviene recordar que el Arsenal es el rival del Valencia CF en las semifinales de la Europa League.